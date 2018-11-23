Горячее кресло президента ФИФА: Блаттер требует разоблачить Инфантино

За полгода до выборов президента ФИФА (5 июня 2019 года в Париже) бывший глава Международной федерации футбольных ассоциаций Зепп Блаттер предпринял атаку на действующего президента ФИФА – Джанни Инфантино. По словам Блаттера, Комитет по этике ФИФА должен начать расследование в отношении Инфантино в связи с информацией Football Leaks о том, что глава ФИФА прикрывал финансовые махинации "ПСЖ" и "Манчестер Сити".

"Комитет по этике ФИФА должен что-то предпринять, – цитируют Блаттера западноевропейские СМИ. – Например, начать расследование против Инфантино. Где же та прозрачность, которую он проповедует? Почему он сам не обратится в комитет, чтобы продемонстрировать, что ни в чем не виноват?"

Напомним, что три года назад президенту ФИФА Блаттеру пришлось выступать перед Комитетом по этике ФИФА – вместе с президентом УЕФА Мишелем Платини.

Сейчас многие персоны из мира футбола все громче требуют от УЕФА исключить "ПСЖ" и "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов. Но на Инфантино никто пока всерьез не замахивался.