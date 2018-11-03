СМИ: глава ФИФА прикрывал финансовые махинации "ПСЖ" и "Манчестер Сити"

Сегодня, 10:50

Клубы регулярно нарушали правила финансового fair play, но избегали наказания

Джанни Инфантино. Фото AFP
Джанни Инфантино. Фото AFP

Глава ФИФА Джанни Инфантино прикрывал финансовые махинации "ПСЖ" и "Манчестер Сити" в то время, когда работал в УЕФА. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel на основе документов Football Leaks о коррупции в европейском футболе.

Der Spiegel утверждает, что "Манчестер Сити" и ПСЖ систематически нарушали правила финансового fair play в течение многих лет. Инфантино, будучи генеральным секретарем УЕФА, под давлением властей Катара потакал тому, чтобы эти клубы оставались безнаказанными.

Инфантино, несмотря на нейтралитет, тайно проводил переговоры с боссами клубов из Парижа и Манчестера. В результате "ПСЖ" и "Манчестер Сити" ни разу не были наказаны за нарушения fair play.

Ранее в СМИ распространили слова главы УЕФА Александра Чеферина о том, что, в случае подтверждения нарушения правил финансового fair play, французский клуб будет отстранен от еврокубков. Однако позже пресс-служба организации заявила, что Чеферин такого не говорил.

Прошлым летом УЕФА возобновил расследование сумасшедших трансферов "ПСЖ". Парижане до сих пор расплачиваются за трансферы Неймара и Мбаппе, хотя хоть какого-нибудь наказания клуб пока так и не получил.
футбол, Манчестер Сити, псж, fair play, Джанни Инфантино

Вы сейчас просматриваете новость "СМИ: глава ФИФА прикрывал финансовые махинации "ПСЖ" и "Манчестер Сити"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Football.By

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Килиан Мбаппе и Неймар помогли "ПСЖ" сотворить чудо. Фото AFP

Гол Неймара позволил "ПСЖ" переписать историю футбольной Европы

Вчера, 23:57

В 12-м туре чемпионата Франции футболисты "ПСЖ" одержали 12-ю победу кряду и установили новый рекорд

Футбол

Перед матчем с "Лиллем" босы "ПСЖ" уже в предвкушении рекорда и в отличном настроении. Фото AFP

В ожидании великого рекорда: "ПСЖ" готов оторваться от "Тоттенхэма"

Вчера, 21:29

Парижанам сегодня нужно обыгрывать "Лилль", чтобы войти в историю
Загрузка...

Футбол

По ходу матча с "Фулхэмом" Хосеп Гвардиола лично инструктировал Александра Зинченко. Фото AFP

Мнения разошлись. Как оценили игру Александра Зинченко английские СМИ

Вчера, 18:44

Главное издание Манчестера похвалило украинского футболиста за поединок с "Фулхэмом"

Футбол

Марко Верратти нарушил режим и правила вождения. Фото AFP

Вытрезвитель для футболиста: полузащитник "ПСЖ" сел за руль пьяным

Вчера, 18:27

В ночь со вторника на среду за езду в нетрезвом виде задержан итальянский полузащитник "ПСЖ"

Футбол

Кевин Де Брюйне. Фото AFP

"Манчестер Сити" может остаться без своего лидера перед матчем с "Шахтером"

Вчера, 12:14

Де Брюйне не смог доиграть кубковый матч против "Фулхэма"

Футбол

Александр Зинченко. Фото Instagram

Гвардиола выпустит Зинченко со стартовых минут матча "МанСити" - "Фулхэм"

1 Ноября, 21:16

Украинский футболист сыграет в 1/8 финала Кубка английской лиги с первых минут
Загрузка...