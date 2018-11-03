СМИ: глава ФИФА прикрывал финансовые махинации "ПСЖ" и "Манчестер Сити"

Глава ФИФА Джанни Инфантино прикрывал финансовые махинации "ПСЖ" и "Манчестер Сити" в то время, когда работал в УЕФА. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel на основе документов Football Leaks о коррупции в европейском футболе.

Der Spiegel утверждает, что "Манчестер Сити" и ПСЖ систематически нарушали правила финансового fair play в течение многих лет. Инфантино, будучи генеральным секретарем УЕФА, под давлением властей Катара потакал тому, чтобы эти клубы оставались безнаказанными.

Инфантино, несмотря на нейтралитет, тайно проводил переговоры с боссами клубов из Парижа и Манчестера. В результате "ПСЖ" и "Манчестер Сити" ни разу не были наказаны за нарушения fair play.

Ранее в СМИ распространили слова главы УЕФА Александра Чеферина о том, что, в случае подтверждения нарушения правил финансового fair play, французский клуб будет отстранен от еврокубков. Однако позже пресс-служба организации заявила, что Чеферин такого не говорил.