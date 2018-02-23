Греческая пресса сокрушается после матча "Динамо" – АЕК: "Вылетели от явно худшей команды"

Верхом несправедливости, в унисон, считает греческая спортивная пресса вылет афинского АЕКа из Лиги Европы. "Двуглавые орлы" на НСК "Олимпийский" сыграли вничью 0:0 с киевским "Динамо" и по сумме двух матчей выбыли из турнира. Как и после первого поединка в столице Греции, местные спортивные журналисты считают результат несправедливым.

Издание Sportday грешит на высшие силы: "Если существует Бог футбола, то в Киеве он спал. АЕК пал жертвой огромной футбольной несправедливости. Афинский клуб играл с "Динамо", как кошка с мышкой, а в результате – разочаровывающие 0:0. Тем не менее, мы уходим из Лиги Европы непобежденными".

"Такой ошибки не простят ни Бог, ни… Аллах. Масуд Шоджаеи упустил просто невероятный шанс вывести АЕК в следующий этап турнира. У соперников таких моментов не было и близко. По справедливости в 1/8 финала должны были проходить желто-черные, которые сыграли намного лучше своего украинского оппонента", – пишут журналисты Sportday.

"Матч оставил очень горький осадок. АЕКу чертовски не везло, а динамовцев постоянно спасали то вратарь, то защитники, вынося мяч с линии ворот. Греки смогли преодолеть и холодную погоду и жесткое поле в Киеве и показали игру, за которую нам не стыдно перед всей Европой. И вылетели от явно худшей команды, что несправедливо", — заключает таблоид.

Лейтмотив, якобы, полной несправедливости подхватила и авторитетная gazzetta.gr: "АЕК остановился на стадии 1/16 финала Лиги Европы, но любому разбирающемуся в футболе человеку понятно, что дальше должна была идти именно наша команда. Просто не повезло. У АЕКа получалось все в этот вечер, кроме одного – не хватило элементарного везения. "Черный" день для всех поклонников желто-черных", – отмечает газета.

"Маноло Хименес всех удивил стопроцентно удачным попаданием в состав. Среди возможных вариантов выбрал единственно верный, так как последующие замены игру АЕКа уже не усилили. Подопечные Хименеса играли в непривычном климате, но именно они делали на поле погоду. Владение мячом, прессинг, созидательные действия – все было на стороне АЕКа. И моменты возникали, да какие. Так и непонятно, как Масуд промахнулся с расстояния в полтора метра", – пишет gazzetta.gr

ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ (Мир спорта) утирает слезы разочарования в меньшей степени: "АЕК провел одну из своих лучших игр за последние месяцы, но, к сожалению, вылетел из Лиги Европы. Можно только пожалеть о целом ряде упущенных возможностей. Однако, все было в наших руках – нужно было просто забить хотя бы один гол. Увы, сделать этого нашим ребятам так и не удалось".

Издание считает настоящим MVP матча Лазароса Христодулопулоса: "Действовал на правом фланге просто безошибочно. Угрожал воротам противника, участвовал в разгоне практически всех атак АЕКа, был настоящим созидателем на поле. К сожалению, всего этого не хватило для конечного успеха", – отмечает газета.

"Слабым звеном в великолепной команде стал Масуд Шоджаеи. Не реализовать такой момент – это непростительно. Игрок подвел партнеров, подвел тренера. До ворот было каких-то полметра. Профессиональный футболист не имеет права так ошибаться в столь ответственном матче", – считает журналист ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ.

Напомним, что в первом матче, который прошел неделю назад в Афинах, команды сыграли вничью – 1:1. На гол Виктора Цыганкова на 19-й минуте греки ответили мячом Астрита Айдаревича на 80-й минуте.

Отметим, что по результатам жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, "Динамо" на этой стадии сыграет с итальянским "Лацио".