Гризманн может покинуть "Барселону" из-за Месси: стала известна судьба чемпиона мира

Французский футболист так и не нашел общий язык с лидерами "Барселоны"

Антуан Гризманн / Фото: Reuters

Французский форвард "Барселоны" Антуан Гризманн может покинуть каталонскую команду всего через год после перехода из мадридского "Атлетико". По информации Le 10 Sport, из-за напряженных отношений между Антуаном Гризманном и капитаном "Барселоны" Лионелем Месси руководство каталонцев может включить французского нападающего в сделку по Неймару, который на данный момент выступает в "Пари-Сен-Жермен". Мы уже писали , что Месси и другие лидеры "Барселоны" были против против прихода Гризманна.

Напомним, последние несколько месяцев бразильский нападающий неоднократно заявлял о своем желании вернуться в Испанию, однако, несмотря на продолжительные переговоры между двумя клубами, трансфер Неймара в "Барселону" так и не состоялся. Источник утверждает, что теперь "Барселона" повторит попытку вернуть Неймара летом 2020 года.

Сообщается, что если до конца сезона Гризманн не наладит отношения с Месси, то руководство "Барселоны", которое пристально наблюдает за их общением, будет вынуждено попрощаться с французом. Напомним, что летом каталонцы заплатили "Атлетико" 120 миллионов евро отступных за Гризманна.

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Накануне Гризманн признал, что ему непросто наладить отношения с Месси, однако капитан "Барселоны" заявил, что не испытывает трудностей в общении с французом. Ранее сообщалось, что Гризманн также не смог найти общий язык с уругвайцем Луисом Суаресом.

Первые голы Гризманна за "Барселону":

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