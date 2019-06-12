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Группа команд предлагает расширить Лигу чемпионов до 48 участников

12 июня, 21:15

Главный еврокубковый турнир нуждается в реформировании, считают представители клубов

Фото: AFP

Группа клубов выступит с инициативой расширить Лигу чемпионов с 32 команд до 40 или 48. Новое предложение будет представлено УЕФА перед сентябрьским саммитом. Предложенный план расширения является компромиссным вариантом по сравнению с предложением Ассоциации европейских клубов (ECA). Реформы ECA более радикальны и призваны сделать турнир преимущественно закрытым соревнованием.

Также сообщалось, что УЕФА обсуждает новый формат Лиги чемпионов с четырьмя группы и понижением в классе. Новая схема окажется более благосклонной к грандам европейского футбола.

Группа клубов предлагает расширить Лигу чемпионов до 40 (8 групп по 5 команд, две выходят в плей-офф) или 48 клубов (8 групп по 6 команд). УЕФА сообщил, что все идеи будут рассмотрены.

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Два года назад клубы, в том числе "Селтик", "Аякс", ПСВ и "Андерлехт", предложили план расширения ЛЧ до 48 команд, но УЕФА оказала сопротивление.

УЕФА, как ожидается, проведет экспертный анализ любых предложений по реформе турнира, чтобы выяснить, какое влияние они смогут оказать на доходы от ТВ-трансляций. Участие 40 команд в турнире позволило бы получать прямые путевки в групповой этап клубам из чемпионатов Голландии, Греции и Швейцарии.

Напомним, финальный матч турнира между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" завершился победой ливерпульского клуба со счетом – 2:0. "Ливерпуль" в шестой раз стал победителем турнира. Счетв матче на первых минутах открыл Мохамед Салах, реализовавший пенальти, а в концовке встречи Ориги установил окончательный счет.

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Тег УЕФА, Лига чемпионов

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Сегодня|Спорт

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