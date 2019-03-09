Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Гвардиола променяет Зинченко на Роналду: тренер летом уйдет из "Манчестер Сити" в "Ювентус" – СМИ

Сегодня, 10:10

Источники итальянских СМИ сообщают, что тренер "Манчестер Сити" согласился перейти в "Ювентус"

Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола. Фото: AFP
Гвардиола променяет Зинченко на Роналду: тренер летом уйдет из "Манчестер Сити" в "Ювентус" – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/374/e51/5c8374e51f777.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/374/e51/5c8374e51f777.jpg Футбол Источники итальянских СМИ сообщают, что тренер "Манчестер Сити" согласился перейти в "Ювентус"

По окончании сезона Александр Зинченко может остаться в "Манчестер Сити" без тренера Хосепа Гвардиолы, который в последнее время стал чаще выпускать украинского футболиста на поле. По информации итальянских СМИ, "Ювентус" заключил устное соглашение с Хосепом Гвардиолой о переходе этим летом. Источники информируют, что испанский специалист станет заменой Массимилиано Аллегри.

"Мне стало известно, что Пеп Гвардиола уже заключил устное соглашение с "Ювентусом" о четырехлетнем контракте. Это информация от того же источника, который рассказал о переходе Роналду в "Ювентус", – заявил журналист Il Giornale Луиджи Гуэльпа в эфире Radio CRC.

До этого стало известно, что нынешний наставник "старой синьоры" может уйти из клуба по окончании сезона.

Гвардиола возглавляет "горожан" с 2016 года. Под его руководством команда завоевала четыре титула, включая победу в Английской премьер-лиге в прошлом сезоне.

Александр Зинченко, которого "МанСити" летом прошлого года хотел продать или отправить в аренду, завоевал себе место в стартовом составе. А на днях стало известно, что украинец вошел в символическую сборную месяца в чемпионате Англии. Игрок сборной Украины получил одну из самых высоких оценок по итогам февраля.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Ювентус Турин

Вы сейчас просматриваете новость " Гвардиола променяет Зинченко на Роналду: тренер летом уйдет из "Манчестер Сити" в "Ювентус" – СМИ". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Что лечит калина в организме человека

12 дизайнерских находок для обустройства кухни

В сети сообщили о гибели на Донбассе курсантов из России

Дрюк оказалась агентом украинской контрразведки,- СМИ

Россия назвала своего представителя на Евровидении-2019

В оккупированный Крым съезжаются друзья Путина: что случилось

В России ждала тюрьма: "глава ЦИК ДНР" сдался Украине

Новое оружие ВСУ превращает в бесполезный пластик дроны РФ: видео

Кто "сливал" студенческий Майдан 2013 года?

Саудовская Аравия заинтересовалась секретным украинским танком
Загрузка...

Лондонские шедевры: обзор матча "Челси" – "Динамо"

Вчера, 09:02

Английский клуб добыл уверенную победу над киевлянами в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы

Опять "баранка" в Англии: "Челси" громит "Динамо" в Лиге Европы

7 марта, 23:59

Киевляне пропустили три мяча в первом матче 1/8 финала ЛЕ

В Британии нашли прием против Лома: "Чтобы победить Ломаченко, его надо ударить ниже пояса"

7 марта, 22:59

Соперник Василия по следующему бою получил грязный совет от своей жертвы

"Челси" – "Динамо": во сколько начало и где смотреть матч Лиги Европы

7 марта, 21:31

Список трансляций первого матча 1/8 финала Лиги Европы в Лондоне на ТВ и в интернете

Перед боем в Чикаго Усик принял упор лежа и показал свое "горячее тело"

7 марта, 19:45

Готовясь к дебюту в супертяжелом весе, украинец "душит" мяч и качает бицепсы

Стали известны новые причины развода Ани Лорак

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению