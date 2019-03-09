Гвардиола променяет Зинченко на Роналду: тренер летом уйдет из "Манчестер Сити" в "Ювентус" – СМИ

Источники итальянских СМИ сообщают, что тренер "Манчестер Сити" согласился перейти в "Ювентус"

Хосеп Гвардиола. Фото: AFP

Гвардиола променяет Зинченко на Роналду: тренер летом уйдет из "Манчестер Сити" в "Ювентус" – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/374/e51/5c8374e51f777.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/374/e51/5c8374e51f777.jpg 2019-03-09T10:10:39+02:00 Футбол Источники итальянских СМИ сообщают, что тренер "Манчестер Сити" согласился перейти в "Ювентус"

По окончании сезона Александр Зинченко может остаться в "Манчестер Сити" без тренера Хосепа Гвардиолы, который в последнее время стал чаще выпускать украинского футболиста на поле. По информации итальянских СМИ, "Ювентус" заключил устное соглашение с Хосепом Гвардиолой о переходе этим летом. Источники информируют, что испанский специалист станет заменой Массимилиано Аллегри.

"Мне стало известно, что Пеп Гвардиола уже заключил устное соглашение с "Ювентусом" о четырехлетнем контракте. Это информация от того же источника, который рассказал о переходе Роналду в "Ювентус", – заявил журналист Il Giornale Луиджи Гуэльпа в эфире Radio CRC.

До этого стало известно, что нынешний наставник "старой синьоры" может уйти из клуба по окончании сезона.

Гвардиола возглавляет "горожан" с 2016 года. Под его руководством команда завоевала четыре титула, включая победу в Английской премьер-лиге в прошлом сезоне.

Александр Зинченко, которого "МанСити" летом прошлого года хотел продать или отправить в аренду, завоевал себе место в стартовом составе. А на днях стало известно, что украинец вошел в символическую сборную месяца в чемпионате Англии. Игрок сборной Украины получил одну из самых высоких оценок по итогам февраля.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Гвардиола променяет Зинченко на Роналду: тренер летом уйдет из "Манчестер Сити" в "Ювентус" – СМИ". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.