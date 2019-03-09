Гвардиола променяет Зинченко на Роналду: тренер летом уйдет из "Манчестер Сити" в "Ювентус" – СМИ
Источники итальянских СМИ сообщают, что тренер "Манчестер Сити" согласился перейти в "Ювентус"
По окончании сезона Александр Зинченко может остаться в "Манчестер Сити" без тренера Хосепа Гвардиолы, который в последнее время стал чаще выпускать украинского футболиста на поле. По информации итальянских СМИ, "Ювентус" заключил устное соглашение с Хосепом Гвардиолой о переходе этим летом. Источники информируют, что испанский специалист станет заменой Массимилиано Аллегри.
"Мне стало известно, что Пеп Гвардиола уже заключил устное соглашение с "Ювентусом" о четырехлетнем контракте. Это информация от того же источника, который рассказал о переходе Роналду в "Ювентус", – заявил журналист Il Giornale Луиджи Гуэльпа в эфире Radio CRC.
До этого стало известно, что нынешний наставник "старой синьоры" может уйти из клуба по окончании сезона.
Гвардиола возглавляет "горожан" с 2016 года. Под его руководством команда завоевала четыре титула, включая победу в Английской премьер-лиге в прошлом сезоне.
Александр Зинченко, которого "МанСити" летом прошлого года хотел продать или отправить в аренду, завоевал себе место в стартовом составе. А на днях стало известно, что украинец вошел в символическую сборную месяца в чемпионате Англии. Игрок сборной Украины получил одну из самых высоких оценок по итогам февраля.
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