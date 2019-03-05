Вот это уровень: украинец Зинченко вошел в символическую сборную месяца в чемпионате Англии

Игрок сборной Украины получил одну из самых высоких оценок по итогам февраля

Александр Зинченко. Фото: AFP

Вот это уровень: украинец Зинченко вошел в символическую сборную месяца в чемпионате Англии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e28/c4d/5c7e28c4d4405.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e28/c4d/5c7e28c4d4405.jpg 2019-03-05T09:45:00+02:00 Футбол Игрок сборной Украины получил одну из самых высоких оценок по итогам февраля

Авторитетный статистический сайт WhoScored включил полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко в символическую сборную АПЛ по итогам февраля. В прошедшем месяце украинец провел три матча, в которых отметился двумя результативными передачами. Оценка Александра – 8,01. Выше только у его партнеров по команде – Рахима Стерлинга и Серхио Агуэро. У обоих по 8,14 балла.

Зинченко выступает за "Манчестер Сити" с лета 2016 года. В нынешнем сезоне 22-летний украинский полузащитник отдал три результативные передачи в шести матчах чемпионата Англии. Также на его счету гол в Кубке английской лиги.

Накануне легендарный английский форвард похвалил Александра Зинченко. Алан Ширер в восторге от игры украинца с "Борнмутом".

Напомним, что Александр Зинченко был признан лучшим игроком в Англии по ТТД. Феноменальные цифры украинца в английской Премьер-лиге: Александр обставил своего же партнера по "МанСити".

Ранее "Манчестер Сити" победил "Челси" в финале Кубка лиги. Правда, Александру Зинченко не дали подержать Кубок, чтобы не сломал, как в прошлый раз. В прошлом сезоне он повредил трофей победителям Премьер-лиги.

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