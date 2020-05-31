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Гвардиола уже не в почете: тренер "Баварии" побил рекорд знаменитого испанца

31 мая, 12:59

Александр Трикиша Александр Трикиша

Ханс-Дитер Флик выиграл 22 из первых 25 матчей во главе мюнхенцев

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик побил рекорд Хосепа Гвардиолы по количеству побед в стартовых матчах во главе мюнхенского клуба. Накануне "Бавария" разгромила "Фортуну" (5:0) в матче 29-го тура чемпионата Германии.

Для Флика эта победа стала 22-й в первых 25 встречах на посту главного тренера мюнхенцев, что позволило обойти достижение Гвардиолы, у которого была 21 победа в первых 25 матчах во главе "Баварии". Результат Флика является лучшим в истории мюнхенского клуба с 1965 года.

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Гвардиола возглавлял "Баварию" с 2013 по 2016 год. Он трижды приводил команду к золотым медалям Бундеслиги, дважды выиграл Кубок Германии и по разу побеждал в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. Флик начинал сезон в качестве помощника Нико Ковача, но после увольнения хорватского тренера был назначен временным наставником команды. Тем не менее, успешные результаты команды под руководством Флика убедили руководство подписать с тренером полноценный контракт до 2023 года.

Как мы писали ранее, "Бавария" впервые в истории не отпразднует чемпионство. Из-за коронавируса кадров с балкона мюнхенской ратуши, без которых невозможно представить Бундеслигу, в этом году мы не увидим.

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чемпионат Германии Бавария Хосеп Гвардиола Ханс-Дитер Флик

Источник: Сегодня|Спорт

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