"Бавария" впервые в истории не отпразднует свое чемпионство: названа причина

Кадров с балкона мюнхенской ратуши, без которых невозможно представить Бундеслигу, в этом году мы не увидим

Мюнхенская "Бавария" не сможет провести традиционное празднование в случае завоевания чемпионства в Бундеслиге, сообщает Bild. По данным источника, это мероприятие запретил мэр Мюнхена Дитер Райтер из-за пандемии коронавируса. Таким образом, мюнхенцы рискуют впервые в своей истории не отметить чемпионский титул Бундеслиги, который после недавней победы "Баварии" над "Боруссией" 1:0 у главного гранда немецкого футбола уже практически в кармане.

29-кратный чемпион Германии "Бавария", которую никто не может сбросить с трона в своей стране уже в течение семи лет кряду, традиционно отмечает титулы на балконе ратуши на мюнхенской Мариенплац, размахивая перед тысячами собравшихся болельщиков трофеем – "Серебряной салатницей". Без этого зрелища Бундеслига не была бы сама собой.

Но в этот раз вечеринки не будет.

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"Бавария" на Мариенплац / Фото: Getty Images

"К сожалению, эту невероятную традицию празднования чемпионства на Мариенплац в этом году представить просто невозможно", – заявил мэр Мюнхена Дитер Райтер.

Напомним, чемпионат Германии, как практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлен. За 6 туров до финиша лидирующая "Бавария" опережает "Боруссию" на 7 очков.

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