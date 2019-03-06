Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,76
30,32
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Хацкевич взял в Лондон на матч против "Челси" 22 футболиста

Сегодня, 09:43

Вместе с командой отправились Вербич и Дуэлунд, но сыграть оба не смогут

Хацкевич взял в Лондон на матч против "Челси" 22 футболиста Футбол Вместе с командой отправились Вербич и Дуэлунд, но сыграть оба не смогут

Делегация с футболистами "Динамо" в среду в 10:00 из аэропорта "Борисполь" вылетела в Лондон. В четверг киевляне сыграют первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Челси" (ответка – 14 марта в Киеве).

Перелет в аэропорт Гатвик займет ориентировочно три с половиной часа. Затем, после прохождения таможенного и паспортного контроля, футболисты проедут около часа до четырехзвездочного отеля Pestana Chelsea Bridge Hotel & Spa (номера – от 5200 грн). Он находится через мост от элитного лондонского района Челси, а до стадиона оттуда – всего полчаса пешком.

Именно там сегодня в 20:30 по киевскому времени состоится пресс-конференция Александра Хацкевича и одного из футболистов "Динамо". А в 21:00 киевляне опробуют газон арены "Стэмфорд Бридж". По прогнозу возможен дождь.

Кстати, арена так называется вовсе не в честь моста Стэмфорд (такого нет). Оказывается, несколько столетий назад на месте стадиона протекал ручей под названием Стэнфорд, который впадал в Темзу. А его пересечение с дорогой называлось Sand ford Bridge (мост песчаный брод). Также в этом районе был мост Стэнбридж, так что названием арены стало слияние имен нескольких мостов, которых уже нет.

Что касается состава, то главный тренер киевлян Александр Хацкевич взял с собой 22 футболиста, правда, двое из них точно сыграть против лондонцев не смогут – это касается Беньямина Вербича и Миккела Дуэлунда.

Первой пропускает матч из-за дисквалификации, а второй еще не восстановился от перелома ноги. Поэтому завтра они будут выполнять роль группы поддержки. Также завтра точно не сыграют оставшиеся в Киеве бразильцы Че Че и Витор Буэно, а также травмированные Артем Беседин, Йосип Пиварич, Владислав Супряга и Фран Соль. Как стало известно ранее, Солю предстоит перенести операцию.

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Артур Рудько.

Защитники: Никита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко, Артем Шабанов.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Сидклей, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили, Ахмед Алибеков, Евгений Смирный.

Нападающие: Назарий Русин.

"Сегодня" ранее сообщали, что игру "Челси" – "Динамо" обслужит рефериудалявший в первом тайме Ярмоленко и Беланда.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Лига Европы, Динамо Киев, Челси Лондон

Вы сейчас просматриваете новость " Хацкевич взял в Лондон на матч против "Челси" 22 футболиста". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Челси" – "Динамо": у Соля операция в Барселоне, у Сарри советы по тактике

Сегодня, 09:35

У киевлян проблемы с нападающими, а у тренера лондонцев проблемы с адаптацией

"Барыг у нас не любят": скандал вокруг билетов на матч "Динамо" – "Челси"

Сегодня, 00:40

В Киеве поймали болельщиков, промышлявших перепродажей пропусков на матч Лиги Европы

Абрамович приказал продать вратаря соперников "Динамо"

Вчера, 21:36

Перед матчами с киевлянами российский хозяин "Челси" скомандовал избавиться от скандального голкипера

В киевском "Динамо" занялись поиском нового тренера "а-ля Ребров"

Вчера, 19:36

Вице-чемпионы Украины хотят заполучить специалиста, который бы улучшил качество форвардов команды

"Неудачно приземлился": для операции игроку "Динамо" вызвали профессора из США

Вчера, 18:00

Врач киевской команды раскрыл подробности травмы Франа Соля и сообщил, когда ждать на поле Беседина

Матч "Челси" – "Динамо" обслужит рефери, удалявший в первом тайме Ярмоленко и Беланда

Вчера, 12:28

Словенец Славко Винчич будет работать на поединке Лиги Европы в Лондоне

Мост Путина решил "сбежать" из аннексированного Крыма

Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной

Обильное питье: печальные последствия

Двойник Тины Кароль произвела фурор на сцене шоу «Голос країни 9»

"Никогда не были освободителями": советских солдат лишили званий

В Украине переписали транспортный налог – кому придется платить

Украинцам назвали самого богатого кандадата в президенты

Премьер Хорватии предложил Украине решение конфликта на Донбассе

Новое оружие ВСУ превращает в бесполезный пластик дроны РФ: видео

Появилось видео громких ”проводов” убитого террориста ”ДНР”
Загрузка...

В киевском "Динамо" занялись поиском нового тренера "а-ля Ребров"

Вчера, 19:36

Вице-чемпионы Украины хотят заполучить специалиста, который бы улучшил качество форвардов команды

Перед Поветкиным Усик отточит свой удар на звезде из Казахстана

Вчера, 18:30

Стало известно имя одного из спарринг-партнеров украинца в Америке. Это 20-летний Айболды Дауренулы

Одессит дает Кличко миллиард за возвращение в ринг: все условия мегасделки

Вчера, 16:22

Уже в этом году году Владимир может провести три боя. Его ждут Джошуа и Фьюри на "Уэмбли"

"Без титулов Усик мне не интересен": Гассиев назвал условие для реванша

4 марта, 19:46

Российский боксер рассказал, как его откинуло назад поражение от украинца и возможен ли их новый поединок

Кличко против Мейвезера: украинца ждет "бой" за звание лучшего боксера десятилетия

4 марта, 19:25

Шансы украинца не очень высоки: "Он не побеждал достойных инквизиторов"

У украинцев отобрали пенсии по выслуге лет

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами

Топ-5 новых авто в Украине по цене мотоцикла