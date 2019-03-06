Хацкевич взял в Лондон на матч против "Челси" 22 футболиста

Вместе с командой отправились Вербич и Дуэлунд, но сыграть оба не смогут

Хацкевич взял в Лондон на матч против "Челси" 22 футболиста 2019-03-06T09:43:00+02:00 Футбол Вместе с командой отправились Вербич и Дуэлунд, но сыграть оба не смогут

Делегация с футболистами "Динамо" в среду в 10:00 из аэропорта "Борисполь" вылетела в Лондон. В четверг киевляне сыграют первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Челси" (ответка – 14 марта в Киеве).

Перелет в аэропорт Гатвик займет ориентировочно три с половиной часа. Затем, после прохождения таможенного и паспортного контроля, футболисты проедут около часа до четырехзвездочного отеля Pestana Chelsea Bridge Hotel & Spa (номера – от 5200 грн). Он находится через мост от элитного лондонского района Челси, а до стадиона оттуда – всего полчаса пешком.

Именно там сегодня в 20:30 по киевскому времени состоится пресс-конференция Александра Хацкевича и одного из футболистов "Динамо". А в 21:00 киевляне опробуют газон арены "Стэмфорд Бридж". По прогнозу возможен дождь.

Кстати, арена так называется вовсе не в честь моста Стэмфорд (такого нет). Оказывается, несколько столетий назад на месте стадиона протекал ручей под названием Стэнфорд, который впадал в Темзу. А его пересечение с дорогой называлось Sand ford Bridge (мост песчаный брод). Также в этом районе был мост Стэнбридж, так что названием арены стало слияние имен нескольких мостов, которых уже нет.

Что касается состава, то главный тренер киевлян Александр Хацкевич взял с собой 22 футболиста, правда, двое из них точно сыграть против лондонцев не смогут – это касается Беньямина Вербича и Миккела Дуэлунда.

Первой пропускает матч из-за дисквалификации, а второй еще не восстановился от перелома ноги. Поэтому завтра они будут выполнять роль группы поддержки. Также завтра точно не сыграют оставшиеся в Киеве бразильцы Че Че и Витор Буэно, а также травмированные Артем Беседин, Йосип Пиварич, Владислав Супряга и Фран Соль. Как стало известно ранее, Солю предстоит перенести операцию.

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Артур Рудько.

Защитники: Никита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко, Артем Шабанов.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Сидклей, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили, Ахмед Алибеков, Евгений Смирный.

Нападающие: Назарий Русин.

"Сегодня" ранее сообщали, что игру "Челси" – "Динамо" обслужит рефери, удалявший в первом тайме Ярмоленко и Беланда.

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