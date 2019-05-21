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Клуб из России хочет переманить у "Динамо" Хацкевича

21 мая, 19:45

Белорусский тренер – один из кандидатов на смену Бердыеву в "Рубине"

Александр Хацкевич
Александр Хацкевич. Фото: AFP

Ранее мы писали, что для отставки Александра Хацкевича с поста главного тренера киевского "Динамо" готовят интересную формулировку. Игорь Суркис намекает, что белорус может сам не захотеть остаться у руля команды в нынешних условиях. Для этого есть веский повод – российское издание "Спорт-Экспресс" сообщает, что Хацкевич входит в число возможных преемников Курбана Бердыева на посту главного тренера казанского "Рубина". По информации российских СМИ, Бердыев может покинуть команду по окончании текущего сезона, так как не намерен идти на понижение зарплаты. В Казани Бердыев зарабатывает около 3 млн долларов в год, оклад Хацкевича в "Динамо" составляет приблизительно 720 тысяч долларов ежегодно.

Под руководством Хацкевича "Динамо" за два сезона выиграло только Суперкубок Украины, проиграв остальные внутренние  титулы донецкому "Шахтеру". В Лиге Европы киевляне вылетали дважды в 1/8 финала – в прошлом году проиграли "Лацио", а в этом – "Челси".

Как мы писали, ранее сам Игорь Суркис признавался, что думает о возможной смене тренере. Среди претендентов на роль сменщика Хацкевича назывались Алексей Михайличенко и Юрий Калитвинцев.

Напомним, в среду, 22 мая, "Динамо" сыграет в Харькове против "Шахтера". В этом поединке из-за травмы "горнякам" не поможет лидер команды Исмаили, которого портал Transfermarkt называет самым дорогостоящим игроком дончан.


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Тег чемпионат России, Динамо Киев, Рубин Казань, Александр Хацкевич

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Сегодня|Спорт

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