Хендерсон: "Клопп будет требовать от нас играть интенсивно"

В субботу, 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский" пройдет финал Лиги чемпионов. В матче за трофей сыграют мадридский "Реал" и "Ливерпуль". Онлайн "Реал" – "Ливерпуль" доступен на нашем сайте в виде текстовой трансляции.

Накануне матча полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон ответил на вопросы журналистов.

- Что вы думаете о болельщиках "Ливерпуля", которые не попадут на финал Лиги чемпионов?

- Я немного разочарован, ведь мы видим, что многим фанатам тяжело добраться сюда. Но я уверен, что те болельщики, которые смогли приехать, будут нас очень хорошо поддерживать.

- Много кто читает, что вы выступаете в качестве замены Джеррарду. Вы справляетесь с его ролью?

- Я чувствую себя хорошо. Давайте поговорим не обо мне, а о команде. Мы очень хорошо играли, чтобы дойти до финала и хотим сделать еще один шаг – победить в Лиге чемпионов.

- Можете сравнить Клоппа и Зидана с точки зрения футбольной философии?

- Мне сложно это сделать, потому что я не знаю Зидана. Как я уже говорил раньше, нам повезло с нашим тренером, который столько сделал. Конечно, он будет требовать от нас играть интенсивно.

- Создается ощущение, что в Киеве гораздо больше болельщиков "Ливерпуля". Считаете, что это послужит для вас преимуществом?

- Наши болельщики играют огромную роль. Не знаю, сколько точно их будет на стадионе, но они создадут отличную атмосферу. Хорошо, когда на таком матче нас будет поддерживать столько людей.

- Все говорят о революции в "Ливерпуле". Что это значит для вас?

- Прошлый сезон был тяжелым, поэтому оказаться в финале Лиги чемпионов – это незабываемое впечатление. Думаю, что завтра мы сделаем исторический шаг для нашего клуба.

- Завтра будет самая важная игра в вашей карьере?

- Мы очень ждем этого матча. Нам нужно насладиться игрой и показать все, на что мы способны.

Интересное видео о финале Лиги чемпионов: