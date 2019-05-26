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Хет-трик Дентиньо и гол Тете: обзор матча "Шахтер" – "Мариуполь"

26 мая, 22:17

Досрочно завоевавшие титул "горняки" уверенно победили "Мариуполь" и довели свою беспроигрышную серию в чемпионате до 28 матчей

Дентиньо стал автором хет-трика. Фото ФК "Шахтер"
Дентиньо стал автором хет-трика. Фото ФК "Шахтер".

Футболисты "Шахтера", ранее досрочно гарантировавшие себе "золотой дубль", разгромили "Мариуполь" в домашнем матче 31-го тура чемпионата Украины. Воскресная игра в Харькове завершилась со счетом 4:0. Три мяча забил Дентиньо (52, 57 и 80-я минуты), еще один гол на счету Тете (78).

"Шахтер" ранее досрочно завоевал золотые медали национального первенства. "Мариуполь" занимает пятое место в турнирной таблице. В последнем туре "Мариуполь" сыграет с "Зарей", а "Шахтер" поедет в гости к "Львову".

"Шахтер" – "Мариуполь" – 4:0 (0:0)
Голы: Дентиньо (52), Дентиньо (57), Тете (78), Дентиньо (80)

"Шахтер": Трубин; Бутко; Кривцов; Ордец; Матвиенко; Степаненко (Коваленко, 83); Маркос Антонио; Тете; Соломон (Марлос, 69); Дентиньо; Фернандо (Сиприано, 73)

"Мариуполь": Гальчук; Быков; Дава; Федорчук; Тищенко; Путря; Полегенько; Мишнев (Белоконь, 62); Горбунов (Петерман, 66); Вакула; Фомин (Бугай, 75)

Напомним, что "Шахтер" за три тура до завершения чемпионата Украины гарантировал себе чемпионство. Кроме того, команда Паулу Фонсеки в этом сезоне завоевала и Кубок Украины, обыграв в финале "Ингулец" (4:0).


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Сегодня|Спорт

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