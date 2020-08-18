Холодный прагматизм "Интера" остановил "Шахтер" на пути в финал Лиги Европы

Выйдя на поле из подтрибунных недр за час до стартового свистка, участники матча не могли лицезреть радугу. Дюссельдорфское небо, помнящее неудачу киевского "Динамо" в полуфинале Кубка чемпионов в далеком 1977-м и триумф тбилисского "Динамо" в Кубке Кубков в не менее далеком 1981-м, нынче не имеет возможности заглянуть в святая святых – на футбольное поле, закрытое массивной конструкцией крыши давным давно изменившего свой облик стадиона.

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Быть может, гигантская разноцветная дуга, обогнувшая овал арены, вдохновила бы романтиков из "Шахтера" на очередной еврокубковый подвиг?

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Кто знает. Как бы там ни было, торжествовал в этот теплый летний вечер как раз холодный прагматизм "Интера". И ведь несмотря на быстро пропущенный гол, чемпион Украины долго не выглядел обреченным. Да, надежда восстановить равновесие теплилась до перерыва. Но что толку в замысловатых кружевах бразильских атак, плетущихся вокруг штрафной соперника, какой смысл в почти "барселоновском" (или сей эпитет теперь нецензурен?) проценте владения мячом, если первый удар по воротам итальянцев был нанесен аж на последних минутах первого тайма?

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Второй гол миланцев стал приговором – после него команда Луиша Каштру просто рассыпалась. Не зря расстроенный тренер в послематчевом интервью сокрушался, мол, в памяти о нынешнем еврокубковом сезоне "Шахтер" останется именно этот провал. Португалец прав, ведь как известно, запоминается последняя фраза. Жаль. А ведь были поверженные "Бенфика", "Аталанта", "Вольфсбург", "Базель"...

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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