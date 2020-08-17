Битва за финал! Онлайн матча "Интер" – "Шахтер" в Лиге Европы

Сегодня чемпион Украины "Шахтер" попробует во второй раз в своей истории пробиться в финал еврокубка. Матч с "Интером" в полуфинале Лиги Европы состоится в Дюссельдорфе и начнется в 22:00. Мы проводим текстовый онлайн поединка с фото, комментариями ключевых эпизодов и видеоповторами голов.

"Интер" – "Шахтер"

"Финал восьми" Лиги Европы выходит на финишную прямую. Из-за пандемии коронавируса, которая остановила европейский футбол на три месяца, в УЕФА приняли решение сократить плей-офф ЛЕ и все противостояния провести на нейтральных полях Германии, да еще и из одного матча – без традиционной системы "дома" и "на выезде".

"Шахтер" базируется в Дюссельдорфе, и после предыдущего матча на пять дней "заперся" в гостинице. "Горняки" сняли три этажа отеля, запретили футболистам покидать его, привезли собственного повара и устроили регулярные тестирования на COVID-19.

В ожидании поединка "Шахтер" провел несколько тренировок на поле в 20 км от Дюссельдорфа, куда футболистов и тренеров доставляли на двух автобусах. А за сутки до игры с "Интером" команда провела тренировку на арене в Дюссельдорфе. Смотрите фото вчерашнего занятия "горняков":

"Интер" – "Шахтер": путь в полуфинал

"Шахтер" в 1/8 финала встречался с "Вольфсбургом". Первый матч состоялся в Германии еще до карантина, в нем "горняки" одержали победу со счетом 2:1 и создали себе неплохой задел перед "ответкой":

После карантина в ответном матче, который прошел в Киеве на "Олимпийском", "Шахтер" одержал еще более убедительную победу – 3:0.

В полуфинале в Германии "горняки" не оставили шансов швейцарскому "Базелю" – 4:1. Голы в составе чемпионов Украины забивали Жуниор Мораес, Тайсон, Алан Патрик и Додо. Уже при счете 4:0 "горняки" пропустили мяч на добавленных минутах второго тайма.

В свою очередь, "Интер" свой первый матч 1/8 финала до карантина сыграть не успел, и противостояние с "Хетафе" уже на этой стадии было из одного матча. В Гельзенкирхене итальянцы одержали победу со счетом 2:0

В четвертьфинале "Интер" был сильнее "Байера" – 2:1. Все голы были забиты в первом тайме: на мячи Бареллы и Лукаку немцы ответили точным ударом Хаверца.

"Интер" – "Шахтер": прогноз комментатора

Футбольный комментатор Кирилл Круторогов:

"Конечно, от всей души будем болеть за украинскую команду в решающем матче. Думаю, стоит ожидать максимально напряженное противостояние, в котором важнейшее значение будет играть реализация моментов. Поэтому – "Обе команды забьют". А еще я бы поставил на проход "Шахтера", просто потому что это – наша общая мечта".

"Интер" – "Шахтер": прогноз букмекеров

Аналитики букмекерских контор называют итальянский клуб фаворитом встречи. Коэффициент на победу "Интера" в основное время составляет 1.75, тогда как ставку на победу "Шахтера" можно сделать с котировкой 4.40, а на ничью – 4.10.

Таким образом, эксперты подсчитали такую вероятность результата матча в основное время: победа "Интера" 55 процентов, ничья 23 процента, победа "Шахтера" 22 процента.

Котировки на выход в финал такие: 1.40 на "Интер" и 3.05 на "Шахтер", т.е. вероятность успеха украинской команды оценили в 31 процент.

Что касается количества забитых мячей, то с вероятностью в 59 процентов их будет три или больше. Коэффициент на "больше 2,5 голов" составляет 1.63, а на "меньше 2,5 голов" он равен 2.37.

Тройка вероятных авторов голов в составе каждого клуба выглядит так:

Ромелу Лукаку, "Интер" – 2.20 (коэффициент на "забьет гол")

Лаутаро Мартинес, "Интер" – 2.55

Жуниор Мораес, "Шахтер" – 3.00

Марлос, "Шахтер" – 4.00

Тайсон, "Шахтер" – 4.50

Роберто Гальярдини и Марцело Брозович, "Интер" – по 5.50

"Интер" – "Шахтер": сравнение составов

Сайт transfermarkt, оценивающий всех футболистов в денежном эквиваленте, считает стоимость всех игроков в составе "Интера" в 4,5 раза превышающей стоимость состава "горняков": 586 миллионов евро против 130 миллионов.

При этом у "Шахтера" более молодой состав – средний возраст футболиста в заявке украинского клуба – 26 лет, у "Интера" – почти 28. Количество игроков национальных сборных в составах – 15:11 в пользу итальянцев.

Самые дорогие в составе "Интера" – полузащитник Кристиан Эриксер и нападающий Ромелу Лукаку, которых оценивают в 68 миллионов евро каждого. Форвард Лаутаро Мартинес стоит 64 миллиона.

В составе "Шахтера" самые дорогостоящие футболисты – Тете (15.5 млн), Исмаили (15), Тайсон (9.50).

"Интер" – "Шахтер": где смотреть

Матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 1", также смотреть игру онлайн можно на сервисе OLL.TV. Повтор будет доступен на канале "Футбол 2" на следующий день в 06:40 и 19:45, а также на канале "Футбол 1" в 11:10.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама