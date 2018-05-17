Хосеп Гвардиола продлил контракт с "Манчестер Сити"

Новое соглашение с тренером будет действовать до 2021 года

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола продлил контракт до 2021 года, сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.

Прежнее соглашение с 47-летним испанским специалистом было рассчитано до лета 2019 года.

"Я счастлив, это удовольствие иметь возможность работать здесь, – заявил Гвардиола. – Каждый день я получаю удовольствие от работы с нашими игроками, и мы постараемся в ближайшие годы сделать все, что в наших силах".

"Манчестер Сити" под руководством Гвардиолы, возглавляющего "горожан" с лета 2016 года, стал чемпионом Англии и обладателем Кубка футбольной лиги в сезоне-2017/18. А в Лиге чемпионов дошел до четвертьфинала, где проиграл "Ливерпулю".

Напомним, что золотые медали Премьер-лиги получил украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко. Ранее мы писали, что представители "МанСити" приехали в Радомышль, чтобы отблагодарить Александра Зинченко.

Ранее мы писали, что после того, как "МанСити" выиграл титул, Александр Зинченко рассказал, что выпил в честь победы в чемпионате Англии.