Хосеп Гвардиола продлил контракт с "Манчестер Сити"

Сегодня, 21:53

Новое соглашение с тренером будет действовать до 2021 года

Хосеп Гвардиола. Фото AFP
Хосеп Гвардиола. Фото AFP

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола продлил контракт до 2021 года, сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.

Прежнее соглашение с 47-летним испанским специалистом было рассчитано до лета 2019 года.

"Я счастлив, это удовольствие иметь возможность работать здесь, – заявил Гвардиола. – Каждый день я получаю удовольствие от работы с нашими игроками, и мы постараемся в ближайшие годы сделать все, что в наших силах".

"Манчестер Сити" под руководством Гвардиолы, возглавляющего "горожан" с лета 2016 года, стал чемпионом Англии и обладателем Кубка футбольной лиги в сезоне-2017/18. А в Лиге чемпионов дошел до четвертьфинала, где проиграл "Ливерпулю".

Напомним, что золотые медали Премьер-лиги получил украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко. Ранее мы писали, что представители "МанСити" приехали в Радомышль, чтобы отблагодарить Александра Зинченко.

Ранее мы писали, что после того, как "МанСити" выиграл титул, Александр Зинченко рассказал, что выпил в честь победы в чемпионате Англии.
тренер, футбол, Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола

Вы сейчас просматриваете новость "Хосеп Гвардиола продлил контракт с "Манчестер Сити"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Р-спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Футболисты "МанСити" подбрасывают Хосепа Гвардиолу. Фото AFP

Назван лучший тренер сезона в чемпионате Англии

Вчера, 10:10

Наставник "МанСити" Хосеп Гвардиола признан тренером года в Англии по версии Ассоциации тренеров

Футбол

Сто тысяч болельщиков пришли на чемпионский парад "Манчестер Сити"

15 Мая, 10:51

Клуб в Премьер-лиге установил рекорды по очкам, победам и забитым голам
Загрузка...

Футбол

Фото AFP

"Манчестер Сити" обновил целый ряд рекордов чемпионата Англии

13 Мая, 20:45

Команда Хосепа Гвардиолы триумфально завершила чемпионский сезон

Футбол

Вратарь "Манчестер Сити" попал в книгу рекордов Гиннесса

11 Мая, 12:59

Футболист установил новый мировой рекорд по дальности полета мяча

Футбол

Представители "МанСити" приехали в Радомышль, чтобы отблагодарить Александра Зинченко

8 Мая, 18:12

Клуб персонально поздравил каждого игрока, кто помог выиграть трофей

Футбол

"МанСити" с трофеем. Фото AFP

Александр Зинченко чуть не разбил трофей "МанСити" и страшно испугался

7 Мая, 16:04

Партнеры по команде уже подшучивают над украинцем
Загрузка...