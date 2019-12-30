И все таки из "канонира" в "горняки": Грозный пришел спасать "Шахтер"

Вячеслав Грозный / Фото: Twitter

Украинский тренер Вячеслав Грозный официально стал главным тренером карагандинского "Шахтера". Последним местом работы 63-летнего специалиста был "Арсенал". А в Казахстане он известен по работе в "Тоболе" и "Иртыше". Ранее мы писали, что бывший тренер киевлян – главный претендент на пост в "Шахтере".

В "Шахтере" Грозный сменил известного по работе в Украине болгарского специалиста Николая Костова. Команда из Караганды набрала в чемпионате Казахстана всего два очка в последних десяти матчах и заняла по итогам сезона девятое место в турнирной таблице из 12 команд.

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Грозный ранее готовил такие клубы, как болгарский "Левски", российский "Терек", грузинское "Динамо" и украинские "Арсенал" (Киев), "Металлург" (Запорожье) и "Говерла". Столичный "Арсенал" украинский специалист покинул в январе 2019 года, хотя только в октябре 2018-го Грозный сменил на посту главного тренера "канониров" Фабрицио Раванелли, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.

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