Идеальное прощание vs тест на лояльность: анонс финала Лиги Европы

Все, что нужно знать и финальном поединке второго по значимости еврокубка: английское дерби "Челси" – "Арсенал"

Матч "Челси" - "Арсенал" пройдет в Баку. Фото: AFP

Сегодня в Баку будет разыгран первый евротрофей сезона. В финале Лиги Европы нас ждет не просто английский, а лондонский финал – "Челси" против "Арсенала" (начало 22:00, ТВ – Футбол 2, онлайн трансляция "Челси" – "Арсенал" на нашем сайте). Фаворитом этой пары букмекеры считают команду Маурицио Сарри (коэффициенты 1,67 и 2,10), хотя для подопечных Унаи Эмери цена победы в финале выше. "Канониры" мечтают о путевке в Лигу чемпионов, которую "синие" уже получили через чемпионат. Да и клубный музей пора бы пополнить: свой предыдущий евротрофей "Арсенал" завоевал 25 лет назад, победив в финале Кубка Кубков-1994 "Парму" (1:0). "Челси" за это время успел выиграть и Кубок Кубков, и ЛЧ, и ЛЕ. Отметим, что преимущество в очных встречах на стороне "Арсенала": 76 побед при 63 поражениях. Причем из 8 последних рандеву "канониры" проиграли лишь раз (при 4 победах). С другой стороны, "Арсенал" прежде 6 раз встречался с английскими клубами в еврокубках и еще никогда не побеждал.

Соперники подошли к финалу не без потерь. У "Челси" дома остались Лофтус-Чик и Хадсон-Одои, а Н`Голо Канте, в субботу травмировавший колено, хотя и прилетел в Баку, но его участие в матче под огромным вопросом. В лазарете "Арсенала" Денис Суарес, Аарон Ремзи и Эктор Бельерин. Но главная потеря для Эмери — Генрих Мхитарян, не полетевший в Баку из соображений безопасности. И хотя власти Азербайджана, не выдающие армянам въездные визы, обещали сделать для него исключение и давали всяческие гарантии, футболист, посоветовавшись с семьей, решил все же отказаться от поездки. Партнеры собирались поддержать его, выйдя на разминку в футболках с фамилией "Мхитарян", но УЕФА запретил проведение подобной акции.

Для Эдена Азара этот матч может стать последним в футболке "Челси": по данным испанских СМИ, "Реал" объявит о трансфере бельгийца уже на следующей неделе. Сам игрок этого не отрицает, заявив накануне: "Мне хочется победить и привезти с собой трофей, потому что это было бы идеальным прощанием с болельщиками".

А вот для кипера "Арсенала" Петера Чеха финал ЛЕ будет вообще последним матчем в его выдающейся карьере. "Танкист" еще зимой объявил, что по окончании сезона повесит перчатки на гвоздь. После чего, как уверяет Sky Sports, вернется в свой бывший клуб "Челси" в качестве спортивного директора. В связи с чем возникла пикантная ситуация: многие фаны "канониров" сомневаются, что лояльность Чеха к "Арсеналу" в этом матче будет на должном уровне. И требуют от Уная Эмери доверить место в воротах Бернду Лено. Однако сам испанский коуч вчера дал понять, что не сомневается в Чехе: "Он играл в больших матчах, и я хочу, чтобы он насладился концовкой своей карьеры".

Напомним, что "Арсенал" в полуфинале обыграл "Валенсию" 3:1 дома, а затем на выезде обыграл испанцев 4:2

"Челси", сыграв оба матча с немецким "Айнтрахтом" вничью 1:1, прошел дальше по пенальти:

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