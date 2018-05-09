Игрок "Барселоны" дисквалифицирован на четыре матча за отмашку в "Эль-Класико"

Сегодня, 16:46

Во время поединка с "Реалом" в чемпионате Испании Серхи Роберто ударил Марсело и был удален с поля

Серхи Роберто был удален в матче с &quot;Реалом&quot;. Фото AFP
Серхи Роберто был удален в матче с "Реалом". Фото AFP

Защитник "Барселоны" Серхи Роберто дисквалифицирован на четыре матча за то, что ударил рукой по лицу игрока мадридского "Реала" Марсело в ходе "Эль-Класиво", сообщается на странице "Барсы" в Twitter.

Серхи Роберто получил прямую красную карточку в концовке первого тайма в матче 36-го тура чемпионата Испании против "Реала". Отмечается, что "Барселона" в течение 10 дней подаст апелляцию.

В нынешнем сезоне 26-летний защитник провел в составе "сине-гранатовых" 48 матчей и забил один гол.

Напомним, что в воскресенье в Испании прошел один из самых ожидаемых футбольных матчей: в знаменитом "Эль-Класико" встретились "Барселона" и "Реал". Поединок состоялся на стадионе "Камп Ноу" в столице Каталонии. Футболисты "Барселоны" в меньшинстве сыграли вничью с мадридским "Реалом" – 2:2. Яркие фото матча доступны на нашем сайте.

"Барселона" лидирует в чемпионате (87 очков) и досрочно гарантировала себе чемпионский титул, более того, команда уже устроила чемпионский парад перед своими болельщиками. "Реал" в турнирной таблице занимает третье место (72 очка), отставая от мадридского "Атлетико" (75) на три очка.

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Barcelona FC

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