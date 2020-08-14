Игрок "Интера" считает, что у "Шахтера" сильнее нападение, чем у "Байера"

Полузащитник итальянского "Интера" Роберто Гальярдини рассказал, как команда готовится к полуфинальному матчу Лиги Европы против донецкого "Шахтера". Поединок состоится 17 августа, начало – в 22:00. В прямом эфире поединок можно будет смотреть с помощью сервиса Oll.tv.

"Это важный и трудный матч против сильной команды, которую мы внимательно изучаем, и которая обладает впечатляющими индивидуальными талантами. Мы должны хорошо подготовиться и выполнить все указания тренера. Возможно, у "Шахтера" более техничные нападающие, чем у "Байера", они очень быстрые, и с ними могут возникнуть проблемы. Они сильны в обороне, но мы знаем, как усложнить им жизнь в понедельник.

Победитель определится по итогам одного матча, и мы должны относить к нему со всей серьезностью. "Интер" давно не играл в такие игры, но у нас есть все необходимое, чтобы пройти весь путь. Кроме того, тренер каждый матч проживает как финал, поэтому мы готовимся с большой решимостью", – сказал Гальярдини в интервью Sky Sport Italia.