Тренер "Шахтера" перед "Интером": "За пределами Украины мы не проиграли ни одного матча в еврокубках"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о подготовке к полуфиналу Лиги Европы с итальянским "Интером" и фаворитах турнира. Ранее на стадии 1/4 финала чемпион Украины выбил из борьбы швейцарский "Базель", переиграв его со счетом 4:1.

"Никаких сложностей нет. Между матчами – шесть дней, есть план восстановления игроков. Ни у кого из игроков проблем после предыдущего матча нет. Травмированных нет. Заперты с командой в отеле? Никакого дискомфорта нет. Команда постоянно через это проходит и в течение сезона, и на сборах, где мы всегда находимся либо на тренировочном поле, либо в гостинице. Ничего не меняется. У нас есть все, что нужно, чтобы подойти к игре в хороших кондициях", – цитирует Каштру сайт "Шахтера" .

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"Сильные и слабые стороны "Интера"? Мы ни в коем случае не должны искать какие-то слабые стороны у команды такого уровня, как "Интер". Клубы, которые встречаются в полуфинале такого турнира, как Лига Европы или Лига чемпионов, очень компетентны в любых аспектах игры. Это будет очень сложное противостояние. Думаю, как "Севилья" с "Манчестер Юнайтед", так и "Шахтер" с "Интером" – это те матчи, где никто не знает до самого конца, как они разрешатся", – считает тренер "горняков".

Луиш Каштру / Фото: Reuters

"Фаворит Лиги Европы? Любой может быть в финале. Думаю, ни один тренер из четырех – ни Сульшер, ни Лопетеги, ни Конте, ни я – не сомневается в том, чего хочет от этого соревнования. Сейчас нужно играть с полной концентрацией и отдачей. Мы готовы играть на любом стадионе мира против любой команды. Это и делаем. С самого начала сезона за пределами Украины мы не проиграли ни одного матча – ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы. Мы не уступили на выезде ни загребскому "Динамо", ни "МанСити", ни "Аталанте", ни "Бенфике", ни "Вольфсбургу". И сейчас "Базелю" также не проиграли.

Всегда, заглядывая немного в будущее, принимаем во внимание свое прошлое. Наше прошлое в принципе было очень стабильным, оно построено на работе. Если трудиться так, как мои игроки, если есть такой характер, как у моих ребят, когда они не боятся любого матча на любом стадионе, можно чувствовать себя только уверенно. И понимать, что мы также являемся одним из фаворитов, претендующим на победу в соревновании. Когда мы вышли из Лиги чемпионов, то решили, что в Лиге Европы будем стараться всегда смотреть в финал", – подытожил Каштру.