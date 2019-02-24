Игрок сборной Украины Иван Петряк забил шестой гол в Венгрии
Арендованный у "Шахтера" полузащитник является лидером команды Сергея Реброва
Футболист донецкого "Шахтера" и сборной Украины Иван Петряк, выступающий на правах аренды за многократного чемпиона Венгрии "Ференцвароша" отличился уже 6-м голом в текущем сезоне. Гол украинца помог столичной команде одолеть "Академию Пушкаша" в матче 22-тура регулярного чемпионата. Окончательный счет матча – 4:0.
Всего в текущем сезоне Петряк провел за "Ференцварош" 27 матчей во всех турнирах забил шесть мячей и сделал семь результативных передач.
Напомним, что Петряк не единственный украинец в "Ференцвароше". Главным тренером команды является Сергей Ребров, а также в команде с недавних пор выступает Игорь Харатин, который так же вышел в стартовом составе.
Также в Венгрии в составе "Кишварды" вы таблице.ступал Артем Милевский, но зимой он вернулся в "Динамо" из Бреста. Как позже признался украинский футболист, ему был скучно в Венгрии. Милевский перешел в венгерский клуб в конце августа 2018 года, сыграл в восьми матчах чемпионата и забил два гола.
После 22 туров "Ференцварош" идет на первом месте, имея в активе 46 очков и опережая ближайшего преследователя МОЛ Види на 6 пунктов.
Ранее мы писали, что украинский форвард Александр Гладкий впервые отличился в составе своего нового клуба в Турции. 31-летний нападающий помог "Адана Демирспор" разгромить "Алтинорду".
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