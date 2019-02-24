Игрок сборной Украины Иван Петряк забил шестой гол в Венгрии

Арендованный у "Шахтера" полузащитник является лидером команды Сергея Реброва

Иван Петряк. Фото: ФК "Ференварош".

Игрок сборной Украины Иван Петряк забил шестой гол в Венгрии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/272/68a/5c727268ad5df.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/272/68a/5c727268ad5df.png 2019-02-24T12:31:56+02:00 Футбол Арендованный у "Шахтера" полузащитник является лидером команды Сергея Реброва

Футболист донецкого "Шахтера" и сборной Украины Иван Петряк, выступающий на правах аренды за многократного чемпиона Венгрии "Ференцвароша" отличился уже 6-м голом в текущем сезоне. Гол украинца помог столичной команде одолеть "Академию Пушкаша" в матче 22-тура регулярного чемпионата. Окончательный счет матча – 4:0.

Всего в текущем сезоне Петряк провел за "Ференцварош" 27 матчей во всех турнирах забил шесть мячей и сделал семь результативных передач.

Напомним, что Петряк не единственный украинец в "Ференцвароше". Главным тренером команды является Сергей Ребров, а также в команде с недавних пор выступает Игорь Харатин, который так же вышел в стартовом составе.

Также в Венгрии в составе "Кишварды" вы таблице.ступал Артем Милевский, но зимой он вернулся в "Динамо" из Бреста. Как позже признался украинский футболист, ему был скучно в Венгрии. Милевский перешел в венгерский клуб в конце августа 2018 года, сыграл в восьми матчах чемпионата и забил два гола.

После 22 туров "Ференцварош" идет на первом месте, имея в активе 46 очков и опережая ближайшего преследователя МОЛ Види на 6 пунктов.

Ранее мы писали, что украинский форвард Александр Гладкий впервые отличился в составе своего нового клуба в Турции. 31-летний нападающий помог "Адана Демирспор" разгромить "Алтинорду".

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Источники: Сегодня|Спорт , ua-football Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.