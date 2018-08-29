Игрок "Удинезе" пропустит один матч за богохульство

Сегодня, 20:04

Роландо Мандрагора дисквалифицирован после матча с "Сампдорией"

Мандрагора является игроком сборной Италии. Фото AFP
Мандрагора является игроком сборной Италии. Фото AFP

Полузащитник "Удинезе" Роландо Мандрагора дисквалифицирован на один матч итальянской Серии А, сообщает Football Italia. По данным издания, во время матча второго тура чемпионата Италии с "Сампдорией" (1:0) Мандрагора позволил себе кощунственное высказывание. Отмечается, что богохульства являются недопустимыми в итальянском футболе, а их использование во время игр строго наказывается в соответствии с правилами.

Сообщается, что руководство Серии А проанализировало повтор матча и приняло решение дисквалифицировать Мандрагору на одну игру. Таким образом, итальянский полузащитник пропустит встречу с "Фиорентиной" в рамках третьего тура чемпионата Италии, которая состоится 2 сентября.

После двух туров Серии А "Удинезе" имеет в своем активе четыре очка и занимает седьмую строчку в турнирной таблице.

Ранее мы писали, что Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал нападающего московского "Спартака" Луиса Адриано на три матча после удаления в ответной встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим ПАОКом.
футбол, чемпионат Италии, Удинезе

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Источник:

Championat.ru

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