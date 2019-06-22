Игроки сборной Камеруна лишь в последний момент полетели на Кубок Африки

Футболисты просили вдвое больше премиальных от национальной федерации

Камерунские фанаты увидят свою сборную на Кубке Африки. Фото: AFP

Главный тренер сборной Камеруна Кларенс Зеедорф был вынужден прибегнуть к помощи Самюэля Это’О в попытке разрешить конфликт. Игроки сборной отказывались отправиться на Кубок Африки – 2019 в Египте, требуя увеличить размеры премиальных за участие на турнире, сообщает AS.

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Причиной раздора было предложение руководителей камерунского футбола выплатить чуть более 34 тысяч евро в виде премиальных, футболисты требовали, по меньшей мере, вдвое больше.

Зеедорфу пришлось попросить легендарного в прошлом игрока команды Самюэля Это’О попытаться уговорить игроков отправиться на турнир. В переговорах с футболистами принимали участие представители правительства Камеруна. В заявлении футболистов говорится:

"Мы отправляемся на турнир, но нас не устраивает предложение правительства, переговоры прекращены".

21 июня стартовал Кубок Африканских наций. Турнир продлится до 19 июня, а финальный поединок состоится на Каирском международном стадионе в столице Египта. Это уже 32-й по счету розыгрыш африканского кубка. Титул чемпиона континента на нем защищает сборная Камеруна, завоевавшая титул в 2017 году. Изначально турнир должны были принимать камерунцы, но из-за задержек с подготовкой инфраструктуры их лишили этого права.

Напомним, что в Европе определился первый в истории победитель Лиги наций. В финале турнира Португалия обыграла команду Голландии:

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