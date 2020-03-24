Именинница дня: блондинка со свистком, которая изменила футбол и поставила на место Гвардиолу

Хоть о возрасте дам говорить и не принято, но сегодня, 24 марта, исполняется 41 год поистине уникальной девушке. Немка Бибиана Штайнхаус – капитан полиции Ганновера, которая стала первой женщиной-судьей в истории Бундеслиги. Отметим, что до 16 лет Бибиана была защитницей в женском клубе "Бад-Лаутерберг", но в 1995 году решила пойти по стопам отца и стать футбольным судьей. Хотя до сих пор Штайнхаус периодически играет в команде полиции Нижней Саксонии.

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Карьерный путь в мужскую лигу

Серьезная карьера Бибианы стартовала в 1999 году, когда начала работать в Кубке Германии и Женской Бундеслиге. Через два года она перешла в мужскую Региональную лигу и, по словам самой Штайнхаус, там она "прошла настоящую школу выживания и если бы не была сотрудником полиции, вряд ли бы сумела выдержать такое давление".



Штайнхаус и Юрген Клопп. Фото REUTERS

"Работа полицейского похожа на работу футбольного арбитра, особенно тем, что и тому, и другому надо заставлять людей соблюдать определенные правила, – говорит Штайнхаус. – Физически я никогда за свою карьеру арбитра не подвергалась оскорблениям, но в низших лигах тренеры и футболисты невоздержанны на язык. Приходилось выслушивать о себе много такого, о чём никому и никогда не скажешь".

В 2003 Штайнхаус начала работать во Второй Бундеслиге в качестве помощника судьи. В мае того же года Бибиана стала одной из судей финала женского Кубка Германии между "Франкфуртом" и "Дуйсбургом". В 2005 году Штайнхаус получила лицензию судьи ФИФА и несколько раз работала на международных матчах и матчах женской Лиги чемпионов.

Смотрите лучшие моменты судейства Штайнхаус в нынешнем сезоне

В 2007 году Бибиана получила право самостоятельно обслуживать матчи Второй Бундеслиги. Это вызвало резонанс в СМИ, однако глава судейского комитета Германии Фолькер Рот заявил, что не сомневается в квалификации Бибианы. Бибиана узнала о своем назначении во время 33-го саммита "Большой восьмёрки", проходившего в Германии в начале июня. Тогда Штайнхаус занималась своей основной работой — охраняла порядок во время маршей антиглобалистов.

"У меня даже не было времени, чтобы открыть шампанское и отпраздновать повышение по футбольной службе, – призналась Бибиана, занятая саммитом. – Во второй бундеслиге играют на совершенно других скоростях, футболисты более техничны и изобретательны, в том числе и в плане симуляции нарушений. Но меня больше тревожит давление, которое будут оказывать на меня СМИ. Поэтому моя главная задача — быть всегда последовательной во время принятия решений и уметь объяснять свои действия".

Бибиана Штайнхаус / Фото: Reuters

В сентябре 2007 года Штайнхаус судила свой первый матч во Второй Бундеслиге между командами "Падерборн 07" и "Хоффенхайм" (0:2). И в том же сезоне она в первый раз приняла участие в Бундеслиге в качестве резервного судьи. Бибиана отмечает, что обслуживать матчи футболистов-профессионалов ей гораздо проще, чем игры низших и любительских лиг, поскольку "профессионалы устраивают скандалы с арбитрами гораздо реже".

Смотрите дебют Бибианы в Бундеслиге

В профессиональном резюме Бибианы матчи чемпионата Европы и мира среди женщин, а также финал футбольного турнира Олимпийских игр в Лондоне-2012. Летом 2017 года ей позвонил глава судейского корпуса Футбольного союза Германии (DFB) Михаэль Фрехлих, чтобы сообщить, что в сезоне-2017/18 она будет обслуживать матчи главной футбольной лиги страны – Бундеслиги. А дебютировала она поединком 3-го тура "Герта" – "Вердер".

"Когда я услышала это, то потеряла дар речи. Одновременно почувствовала недоверие, удивление, радость, счастье, облегчение и любопытство. Мои эмоции словно проехались на американских горках", – рассказывала Штайнхаус.

Комические ситуации и скандалы

В 2010 году игрок "Герты" Питер Нимайер в матче второй Бундеслиги случайно тронул Бибиану за грудь. Но она не растерялась и перевела неловкую ситуацию в шутку.

В 2015 году турецкий футболист Керем Демирбай, который тогда выступал за "Фортуну" из Дюссельдорфа был удален Штайнхаус с поля, после чего он заявил, что женщинам не место в футболе. DFB заступился за Бибиану и наказал хавбека пятью матчами дисквалификации, а также Керим отработкой в качестве рефери на матче молодежных женских команд.

Французский вингер "Баварии" Франк Рибери решил подшутить над Штайнхаус, развязав ей шнурки, когда устанавливал мяч для пробития штрафного. Но и Бибиана отнеслась к этому с юмором.

Во время работы резервным судьей у Бибианы даже были стычки с Хосепом Гвардиолой, когда тот возглавлял "Баварию" и реагировал на все крайне эмоционально.

В 2019 году иранское телевидение отменило трансляцию матча 22-го тура чемпионата Германии "Аугсбург" – "Бавария" (2:3) из-за того, что на игре работала женщина-арбитр – Бибиана Штайнхаус. Как сообщает Bild, иранские законы запрещают показывать по телевизору женщин в шортах.

Личная жизнь эффектной блондинки

Бибиана не замужем, но долгое время состояла в отношениях с известным английским рефери Ховардом Уэббом. Британец ради немки расстался с супругой и матерью его троих детей, после чего перебрался в Германию к своей новой возлюбленной.

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