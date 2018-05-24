Иньеста перешел в клуб из Японии

Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста стал игроком "Виссел Кобе". 26 мая японский клуб проведет презентацию 34-летнего хавбека на своем стадионе. Владельцем "Виссел Кобе" является Хироси Микитани, глава компании Rakuten – титульного спонсора "Барселоны".

Ранее стало известно, что Иньеста согласовал 3-летний контакт с "Виссел Кобе" на 90 миллионов долларов. "Барселона" трогательно попрощалась с Иньестой: футболист даже расплакался

Иньеста попал в систему "Барселоны" в сентябре 1996 года в возрасте 12 лет. В октябре 2002 года он дебютировал за основную команду. В общей сложности в составе каталонцев хавбек провел 669 матчей и по этому показателю занимает второе место среди всех игроков в истории "Барселоны", уступая только Хави (767 встреч), забил 57 мячей. С 2015 года Иньеста выходит на поле с капитанской повязкой.

Полузащитник – 8-кратный чемпион Испании, 6-кратный обладатель Кубка страны, 4-кратный победитель Лиги чемпионов, 3-кратный обладатель Суперкубка УЕФА. Андрес является самым титулованным игроков в испанском футболе.