Иньеста забил дебютный гол в Японии с передачи чемпиона мира

Полузащитник японского "Виссел Кобе" Андрес Иньеста отметился первым голом за новый клуб. Уже на 15-й минуте матча 21-го тура чемпионата Японии экс-полузащитник каталонской "Барселоны" вывел команду вперед.

После передачи чемпиона мира в составе сборной Германии Лукаса Подольски испанец первым касанием прекрасно обыграл защитника, вторым – вратаря, после чего вкатил мяч в пустые ворота. "Виссел Кобе" выиграл встречу со счетом 2:1, что позволило клубу закрепиться на 4-й строчке Джейл лиги.

The full video of Iniesta's goal for #vissel in the #jleague. Good play in the build-up from several of his teammates. pic.twitter.com/Ze6sBHGDjf — Dave Phillips (@lovefutebol) 11 августа 2018 г.

34-летний чемпион мира и Европы подписал контракт с "Виссел Кобе" в мае текущего года. Иньеста выступал за "Барселону" с 12 лет. В октябре 2002 года он дебютировал за основную команду. В общей сложности в составе каталонцев хавбек провел 669 матчей и по этому показателю занимает второе место среди всех игроков в истории "Барселоны", уступая только Хави (767 встреч), забил 57 мячей. С 2015 года Иньеста выходил на поле с капитанской повязкой.

Полузащитник – 8-кратный чемпион Испании, 6-кратный обладатель Кубка страны, 4-кратный победитель Лиги чемпионов, 3-кратный обладатель Суперкубка УЕФА. Андрес является самым титулованным игроков в испанском футболе. После ЧМ-2018 Андрес Иньеста завершил выступление в сборной Испании.