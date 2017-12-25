Инна Ярмоленко поразила соцсети шикарным платьем

Недавно мы сообщали, что полузащитник сборной Украины и дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко вместе с семьей отправился на отдых.

Тогда супруга футболиста Инна выложила в соцсети семейную фотографию с аэропорта. На снимке Инна, Андрей, Ваня и Даня с чемоданами в зале регистрации.

И вот сегодня Инна Ярмоленко запостила первое фото с отдыха. Инна в шикарном красивом платье сфотографировалась в отеле.

"Красоточка", "Волшебна", "Наша любимая" – посыпались комментарии к фотографии в соцсетях.

Кстати, что осенью жена Ярмоленко делилась впечатлениями о первом знакомстве с Дортмундом: "Видно, что для людей очень важен футбол", – говорила Инна.

Ранее нам отец футболиста Николай Иванович рассказывал, как сын обжился уже в Дортмунде и провел для него дегустацию немецкого пива.

Напомним, что Андрей Ярмоленко перешел в дортмундскую "Боруссию" из киевского "Динамо" летом 2017 года. За украинского полузащитника немцы заплатили 25 миллионов евро, а его контракт рассчитан до 30 июня 2021 года.