"Интер" – "Хетафе": где смотреть матч Лиги Европы

Список трансляций матча 1/8 финала Лиги Европы на ТВ и в интернете

Сегодня итальянский "Интер" и испанский "Хетафе" определят, кто из них продолжит борьбу в Лиге Европы. Команды встретятся в рамках 1/8 финала турнира, матч пройдет на нейтрально стадионе "Фельтинс Арена" в Гельзенкирхене. Встреча начнется в 22:00 и будет показана в прямом эфире на ТВ и в интернете. "Интер" – "Хетафе" смотреть онлайн можно на нашем сайте.

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Из-за расползающейся в марте пандемии коронавируса команды даже не успели провести первый матч. В связи с этим УЕФА сократил противостояние до одной встречи, а сам поединок перенесли на нейтральное поле в Германию, где состоятся оставшиеся матчи турнира, начиная с 1/4 финала.

Победитель этой пары сыграет с победителем пары "Рейнджерс" – "Байер". В первом матче немцы одержали победу со счетом 3:1.

Букмекеры считают "Интер" безоговорочным фаворитом мата: коэффициент на победу команды Антонио Конте в основное время – 1.82, на ничью – 3.40, на победу "Хетафе" – 5.20. Что касается прохода в следующий раунд, то и здесь итальянцы смотрятся предпочтительней: коэффициент на Интер – 1.40, на "Хетафе" – 3.10.

Где смотреть матч "Интер" – "Хетафе":

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Смотрите, как "Интер" играл с "Аталантой" Руслана Малиновского:

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