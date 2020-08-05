"Интер" – "Хетафе": где смотреть матч Лиги Европы

Сегодня итальянский "Интер" и испанский "Хетафе" определят, кто из них продолжит борьбу в Лиге Европы. Команды встретятся в рамках 1/8 финала турнира, матч пройдет на нейтрально стадионе "Фельтинс Арена" в Гельзенкирхене. Встреча начнется в 22:00 и будет показана в прямом эфире на ТВ и в интернете. "Интер" – "Хетафе" смотреть онлайн можно на нашем сайте.
Из-за расползающейся в марте пандемии коронавируса команды даже не успели провести первый матч. В связи с этим УЕФА сократил противостояние до одной встречи, а сам поединок перенесли на нейтральное поле в Германию, где состоятся оставшиеся матчи турнира, начиная с 1/4 финала.
Победитель этой пары сыграет с победителем пары "Рейнджерс" – "Байер". В первом матче немцы одержали победу со счетом 3:1.
Букмекеры считают "Интер" безоговорочным фаворитом мата: коэффициент на победу команды Антонио Конте в основное время – 1.82, на ничью – 3.40, на победу "Хетафе" – 5.20. Что касается прохода в следующий раунд, то и здесь итальянцы смотрятся предпочтительней: коэффициент на Интер – 1.40, на "Хетафе" – 3.10.
Где смотреть матч "Интер" – "Хетафе":
Футбол 1, live
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Футбол 2, четверг, 07:25 (повтор)
Футбол 1, четверг, 16:55 (повтор)
Смотрите, как "Интер" играл с "Аталантой" Руслана Малиновского:
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