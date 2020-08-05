"Интер" – "Хетафе": онлайн матча Лиги Европы

В среду, 5 августа, состоится матч 1/8 финала Лиги Европы: в Гельзенкирхене на стадионе "Фельтинс-Арена" номинальный хозяин итальянский "Интер" примет испанский "Хетафе". Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция в видео голов и описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН МАТЧА "ИНТЕР" – "ХЕТАФЕ"

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В этой паре первый матч 1/8 финала так и не был сыгран из-за пандемии. В связи с этим УЕФА решил определить обладателя путевки в следующий раунд по итогу одной встречи на нейтральном поле. Такая же судьба постигнет пару "Севилья" – "Рома", которая сыграет завтра.

Исходя из этого, командам придется менять привычную стратегию еврокубковых матчей, где ошибку в первой встрече можно было исправить в ответном поединке. Но сейчас этого права у них не будет. Также команды не смогут рассчитывать на преимущество голов на выезде. Добавим, что в случае равенства в основное время команды отыграют дополнительное время, а при необходимости будут пробивать серию послематчевых пенальти.

Добавим, что в следующем раунде победитель этой пары сыграет с лучшей командой пары "Байер" – "Рейнджерс". В первом матче немцы одержали уверенную гостевую победу 1:3.

Свой последний матч "Интер" провел 1 августа, обыграв главного конкурента на серебряные медали Серии А "Аталанту" (2:0). А вот "Хетафе" завершил сезон еще 19 июля, а это означает, что итальянцы должны иметь лучший игровой тонус.

К тому же "Интер" имеет серию из восьми матчей без поражений, а в предыдущих четырех встречах и вовсе не пропустил ни одного гола. У "Хетафе" ситуация противоположная – после карантина испанцы выиграли всего один матч и к поединку Лиги Европы подходят с серией из шести матчей без побед. Неудачная серия на финише сезона оставила команду без еврокубков.

Кстати, нынешний формат Лиги Европы, когда матчи будут проходить после завершения национальных чемпионатов, удобен для сильных команд. В другое время не все они могли бы играть в полную силу, отдавая предпочтению борьбе во внутреннем чемпионате. Но сейчас их ничто не будет отвлекать от борьбы на евроарене.

У "Интера" сегодня не сможет сыграть Матиас Весино, а участие в матче Стефано Сенси остается под вопросом. У "Хетафе" вне игры остаются Рауль Гарсия и Филип Манойлович.

Букмекеры о матче "Интер" – "Хетафе":

Букмекеры считают "Интер" фаворитом мата: коэффициент на победу команды Антонио Конте в основное время – 1.82, на ничью – 3.40, на победу "Хетафе" – 5.20. Если же команды не смогут определить победителя за 90 минут, коэффициент на проход в следующий раунд следующие: на "Интер" – 1.39, "Хетафе" 3.15.

В прямом эфире матч можно будет смотреть на канале канале "Футбол 1", который доступен на сайте Oll.tv (в подписке).

Смотрите, как "Интер" завоевал серебряные медали чемпионата Италии:

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