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"Интер" официально оформил самый громкий трансфер зимы

28 января, 15:55

Кристиан Эриксен покинул "Тоттенхэм" и перешел в "Интер"

Эриксену могут указать на выход

Эриксену могут указать на выход / Фото: Reuters

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"Интер" на официальном сайте объявил о подписании 27-летнего датского полузащитника Кристиана Эриксена. После долгих переговоров "Интер" согласовал с лондонским клубом сумму трансфера датчанина. Она составит 20 миллионов евро с учетом бонусов. Ожидается, что Эриксен заключит со своим новым клубом контракт, рассчитанный до лета 2024 года. Кстати, Эриксен станет вторым самым высокооплачиваемым игроком итальянской Серии А.

"Не мог дождаться своего перехода в "Интер". Здорово оказаться здесь. Я счастлив стать частью этого клубы, воодушевлен и не могу дождаться своей презентации перед фанатами. Я уже получил от них теплый прием, это было фантастически. Отлично себя чувствую", – отметил Эриксен.

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Таким образом, "Интер" пополнился уже тремя футболистами в январское трансферное окно. Ранее клуб представил защитников Эшли Янга и Виктора Мозеса.

В нынешнем сезоне Кристиан забил два мяча и отдал две голевых паса в 20 матчах английской Премьер-лиги. Еще один гол и одну результативную передачу датчанин записал в актив в пяти встречах Лиги чемпионов.

Смотрите, как Эриксен забивает за "Тоттенхэм":

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чемпионат Англии чемпионат Италии Тоттенхэм Кристиан Эриксен

Источник: Сегодня|Спорт

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