Судья под охраной, красная карточка, гол бывшего игрока – перипетии горячего матча "Интер" – "Кальяри"

Один из лидеров чемпионата Италии вновь недосчитался очков на своем поле и отстает от "Юве"

Тренер "Интера" Антонио Конте едва не набросился на судью / Фото: Reuters

Очень эмоциональным получился поединок итальянской Серии А между "Интером" и "Кальяри" – второй и шестой командами чемпионата. Миланский коллектив существенно забуксовал, сыграв третий раз подряд вничью 1:1, и отпустил "Ювентус" в отрыв. К слову, наш сайт будет вести онлайн-трансляцию матча "Наполи" – "Ювентус", закрывающего программу 21-го тура.

В первом тайме "Интер" открыл счет усилиями аргентинского форварда Лаутаро Мартинеса на 29-й минуте. Однако во второй половине хозяев стадиона "Джузеппе Меацца" огорчил их бывший игрок – Раджа Наингголан. Примечательно, что бельгиец принадлежит миланскому клубу, а за "Кальяри" выступает на правах аренды. Полузащитнику удался прицельный дальний удар – и мяч после небольшого рикошета залетел в угол ворот.

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В концовке подопечные Антонио Конте пытались организовать штурм, но часто симулировали, требуя штрафных. Терпение судьи Джанлуки Манганьелло закончилось и он показал желтую карточку Мартинесу, а когда тот сорвался на эмоции, – то сразу же и красную.

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В итоге – ничья 1:1. Игроки и тренеры порывались расправиться с арбитром. Антонио Конте держали за руки сразу двое. Но рефери гордо прошествовал в подтрибунное помещение в сопровождении охраны, не размениваясь на словесные перепалки. Смотрите, видеообзор всего матча.

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