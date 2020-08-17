"Интер" – "Шахтер": прогноз от комментатора матча

Кирилл Круторогов будет комментировать сегодняшнюю битву за финал. Его прогноз на игру

Сегодня вечером состоится важнейший матч в истории донецкого "Шахтера". "Горняки" в третий раз сыграют в полуфинале европейского турнира. В 2009-м команда из Донецка прошла на этой стадии киевское "Динамо" и в последствии выиграла Кубок УЕФА, а в 2016-м уступила "Севилье" в шаге от финала.

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"Интер" в 90-х четырежды выходил в финал Кубка УЕФА, добыв три трофея. В этом сезоне, команда Конте, как и "Шахтер", играла в групповом раунде Лиги чемпионов и финишировала третьей, пропустив вперед дортмундскую "Боруссию" и "Барселону". В плей-офф ЛЕ "нерадзурри" дважды обыграли "Лудогорец", а также по разу – "Хетафе" и "Байер". В Серии А они стали вторыми, что является их лучшим результатом за последние 9 лет. До лидера, "Ювентуса", не хватило одного очка. Однако по ходу сезона команде Антонио Конте откровенно не хватало стабильности, поэтому после зимы она не расценивалась реальным претендентом на "скудетто", несмотря на высокие прогнозы шансов перед стартом сезона.

Кадровых потерь у итальянцев немного – вне игры опорник Весино, но его есть кем заменить. Также, скорее всего, не сыграет Алексис Санчес, который чаще выходил со скамейки запасных. Основная задача команды Каштру – нейтрализовать лучшего бомбардира и ведущего игрока соперников Ромелу Лукаку. На счету бельгийца 31 гол во всех турнирах текущего сезона.

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Главная интрига в определении состава "Шахтера", кто сыграет в центре обороны – отбывший дисквалификацию Хочолава или дебютировавший против "Базеля" в еврокубках Валерий Бондарь.

Конечно, от всей души будем болеть за украинскую команду в решающем матче. Думаю, стоит ожидать максимально напряженное противостояние, в котором важнейшее значение будет играть реализация моментов. Поэтому – "Обе команды забьют". А еще я бы поставил на проход "Шахтера", просто потому что это – наша общая мечта.

Смотрите, как "Шахтер" громил "Базель" в четвертьфинале:

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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