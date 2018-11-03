"Интер" выиграл седьмой матч подряд, разгромив "Дженоа"

Футболисты миланского клуба со счетом 5:0 обыграли гостей из Генуи в 11 туре Серии А

Миланский "Интер" выиграл седьмой матч подряд в чемпионате Италии по футболу, нанеся крупное поражение "Дженоа". Встреча 11-го тура серии А, состоявшаяся в Милане, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев поля, в составе которых дубль оформил Роберто Гальярдини (14 и 49-я минуты), по одному голу забили Маттео Политано (16), Жуан Мариу (90+1) и Раджа Наингголан (90+4).

"Интер", имеющий в своем активе 25 очков, занимает второе место в турнирной таблице, на 3 очка отставая от туринского "Ювентуса", имеющего матч в запасе. Генуэзская команда (14 очков) находится на 11-й строчке.



















"Интер" – "Дженоа" 5:0 (2:0)

Голы: Гальярдини (14, 49), Политано (16), Мариу (90+1), Наингголан (90+3)

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Далберт, Д'Амброзио, де Врей, Жоау Мариу, Брозович (Наингголан, 87), Перишич (Валеро, 76), Гальярдини, Политано (Кейта Бальде, 58), Мартинес

"Дженоа": Раду, Ромеро, Гюнтер, Педру Перейра, Бираски, Ромуло (Омеонга, 80), Лазович, Сандро (Велозу, 58), Бесса, Пандев (Пентек, 51), Куаме.

Напомним, что в прошлом туре "Интер" на выезде разгромил "Лацио" в чемпионате Италии. Встреча, прошедшая в Риме в понедельник, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, у которых дубль оформил Мауро Икарди (28-я и 70-я минуты), еще один мяч забил Марсело Брозович (41).