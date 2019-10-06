"Интер" – "Ювентус": онлайн суперматча в чемпионате Италии

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В воскресенье, 6 октября, в Милане на стадионе "Сан-Сиро" состоится центральный матч 7-го тура чемпионата Италии: миланский "Интер" примет туринский "Ювентус". Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

ОНЛАЙН МАТЧА "ИНТЕР" – "ЮВЕНТУС" – 0:0

Противостояние "Интера" и "Ювентуса" носит название Всеитальянское дерби и является самым принципиальным на Апеннинах. Команды провели между собой 248 матчей. На счету "Ювентуса" 110 побед, "Интер" обыгрывал "Старую Синьору" только 77 раз. При этом последний триумф "нерадзурри" датирован 2016 годом. С тех пор команды провели пять встреч, три из которых выиграли туринские футболисты.

Но сейчас болельщики "Интера" верят в свою команду, ведь подопечные Антонио Конте просто фантастически стартовали в сезоне, выиграв шесть предыдущих матчей с общим счетом 13:2.

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Кстати, что касается главного тренера "Интера", то он является бывшим капитаном и наставником "Ювентуса". "Предательство" Конте так не понравилось болельщикам, что они потребовали у руководства клуба убрать именную звезду легенды клуба с домашнего стадиона команды.

На прошлой неделе оба клуба проводили матчи Лиги чемпионов. "Интер" на выезде уступил "Барселоне", а "Ювентус" дома разобрался с "Байером". Уже 14 октября сборной Украины предстоит играть против Роналду и его Португалии матч отбора Евро-2020 на НСК "Олимпийский" – удержать набравшего такую форму Криштиану будет крайне сложно.

Букмекеры с небольшим преимуществом отдают предпочтение "Интеру": коэффициент на победу команды Антонио Конте – 2.65, на ничью – 3.20, на победу "Ювентуса" – 2.80.

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