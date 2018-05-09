Интересные факты о финале Кубка Украины

Первый финал Кубка Украины на "Днепр-Арене" был проведен в 2009-ом году

Сегодня, 9 мая, киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" в Днепре на "Днепр-Арене" сыграют в финале Кубка Украины. Онлайн "Динамо" – "Шахтер" уже есть на нашем сайте в виде текстовой трансляции. Перед стартом принципиального противостояния представляем вашему вниманию интересные факты о финалах Кубка Украины.

1. Первым обладателем Кубка Украины является "Черноморец": в 1992-ом году "моряки" обыграли "Металлист" со счетом 1:0.

2. Первый финал Кубка Украины вне Киева был проведен в 2008-ом году – в Харькове.

3. Всего финалы Кубка Украины проводились на пяти стадионах: НСК "Олимпийский" (Киев), ОСК "Металлист" (Харьков), "Юбилейный" (Сумы), "Днепр-Арена" (Днепр), "Арена Львов" (Львов).

4. Первый и пока последний финал Кубка Украины на "Днепр-Арене" был проведен в 2009-ом году. Тогда "Ворскла" обыграла "Шахтер" со счетом 1:0 и стала обладателем трофея.

5. "Шахтер" и "Динамо" выигрывали Кубок Украины по 11 раз – это рекорд.

6. За последние восемь лет только один клуб, кроме "Шахтера" и "Динамо", выигрывал этот трофей – "Таврия" в 2010-ом. Собственно, это же и последняя команда, которой удавалось прервать гегемонию "горняков" и "бело-синих".

7. Лучшими бомбардирами финалов Кубка Украины являются Андрей Шевченко ("Динамо") и Сергей Ателькин ("Шахтер").

8. Тренер-рекордсмен по победам в Кубке Украины – Мирча Луческу ("Шахтер"), который побеждал в турнире шесть раз.

9. Самые посещаемые финалы Кубка Украины – 1999 года, "Динамо" – "Карпаты", и "Динамо" – "Шахтер" – 2003-го года. Оба раза посмотреть финал пришли 71 000 человек.

10. Самыми результативными финалами Кубка Украины являются "Таврия" – "Металлург" Д (3:2, 2010) и "Шахтер" – "Динамо" (2:3, 2002). В обоих было забито по пять мячей и в обоих были сыграны овертаймы.

11. Трижды судьбу финала Кубка Украины решали в серии пенальти:

- "Черноморец" – "Таврия", 5:3, 1994

- "Шахтер" – "Днепр", 7:6, 1995

- "Динамо" – "Шахтер", 5:4, 2015

12. "Шахтер" и "Динамо" разыгрывали Кубок Украины девять раз.

13. Первый раз "Шахтер" и "Динамо" разыграли Кубок Украины в 2002-ом году: тогда победу со счетом 3:2 добыли "горняки".

14. Нынешний тренер "Динамо" Александр Хацкевич дважды забивал в финалах Кубка Украины – в 2000-ом году "Кривбассу" (его мяч стал победным) и 2003-ем – "Шахтеру" (Хацкевич открыл счет в матче, который "Динамо" в итоге выиграло 2:1).

15. Из нынешних игроков "Шахтера" и "Динамо" только четыре игрока забивало в финалах Кубка Украины: Марлос, Тайсон, Олег Гусев и Николай Морозюк (последний – еще в составе "Металлурга" Д).

Поединок "Динамо" – "Шахтер" покажут в прямом эфире телеканалы "Украина" и "Футбол 1". Начало матча в 20:30.