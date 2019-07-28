Интересные факты перед матчем за Суперкубок Украины: популярен быстрый гол, но не было ни одного хет-трика

Хроника и статистика Суперкубков Украины: лучшие бомбардиры, самая результативная команда, самый быстрый гол и многое другое

Суперкубок Украины 2019. "Динамо" - "Шахтер". Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Суперкубок Украины по футболу в юбилейный, десятый раз принимает Одесса. Кроме нее, трофей разыгрывался так же в Полтаве (дважды), Сумах, Запорожье, Луганске и Львове. Ни разу – в столице. Сегодня, 28 июля, в поединке встречаются первая и вторая команды прошлого сезона чемпионата Украины – "Шахтер" vs "Динамо". Время начало встречи – в 21:00. На нашем сайте будет доступен текстовая онлайн трансляция Суперкубка Украины "Динамо" – "Шахтер".

Хроника и статистика Суперкубков: интересные факты перед матчем

В предыдущих 15 титульных поединках было забито 39 мячей (в среднем 2,6 гола за игру). При этом, чаще всего мячи забивались в стартовые 15 минут (9 раз)

Самая результативная команда Суперкубка – "Шахтер". На счету "горняков" 25 забитых мячей. Дончане также являются и авторами самой крупной победы в истории турнира – 7:1 над "Таврией" в 2010-м. А за год до этого единственный раз в истории Суперкубка зрители вообще не увидели забитых голов – после нулевой ничьей в основное время "Динамо" победило "Ворсклу" в серии пенальти. Кстати, всего до послематчевой лотереи дело доходило пять раз

Самый ранний гол был забит в 2010-м – Александр Гладкий положил начало разгрому "Таврии" уже на второй минуте. Позже всех свою фамилию на табло записал Бернард, в 2015-м поразивший ворота "Динамо" на четвертой компенсированной минуте

Пять раз в матчах Суперкубка оформлялись дубли. Их авторами стали "горняки" Гладкий, Луис Адриано, Фред и Феррейра, а также динамовец Михалик. Хет-трики еще никогда не случались

Лучшие бомбардиры Суперкубка Украины: 4 – Гладкий (ШД); 3 – Милевский (ДК), Луис Адриано, Фред (оба ШД)

Красные карточки в суперкубковых поединках судьи предъявляли шесть раз, в том числе две – в прошлом году, когда были удалены Никита Бурда и Исмаили

Несмотря на то, что "Шахтер" и "Динамо" – завсегдатаи матчей за Суперкубок, в их нынешних составах лишь три футболиста, уже забивавшие в СК: Тайсон и Марлос в "Шахтере" и Буяльский в "Динамо". Так что велика вероятность того, что сегодня появятся новые лауреаты

В межсезонье у "Шахтера" произошла смена тренера, вместо Паулу Фонсеки пришел Луиш Каштру:

В конце прошлого сезона "Шахтер" и "Динамо" сыграли вничью:

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