Испания в пятый раз выиграла молодежный чемпионат Европы
По этому показателю они сравнялись с Италией
Собрания Испании обыграла в финале молодежного чемпионата Европы 2019 года команду Германии со счетом 2:1 и в пятый раз в истории завоевала золотые медали континентального первенства в возрасте до 21 года. Голами в финале отметились Фабиан Руис из "Наполи" и Дани Ольмо из загребского "Динамо", а у немцев забивал Надим Амири, представляющий "Хоффенхайм".
Ранее Испания становилась чемпионом Европы U-21 в 2013, 2011, 1998 и 1986-м годах. По этому показателю они сравнялись с Италией
Отметим, что Евро-2019 служит квалификацией к футбольному турниру Олимпиады-2020 в Токио. В Японию поедут четыре сильнейшие молодежные сборные Европы – Испания, Германия, Румыния им Франция.
Испания – Германия – 2:1
Голы: Фабиан Руис (7), Ольмо (69), Амири (88)
Испания: Сивера, Фирпо, Нуньес, Агиррегабириа, Вальехо, Себальос, Форнальс (Майораль, 72), Марк Рока, Ольмо, Ойарсабаль (Солер, 55), Фабиан Руис (Мерино, 78).
Германия: Нюбель, Клостерманн, Та, Хенрихс, Баумгартль, Сердар (Нойхаус, 61), Дауд, Амири, Эггештайн (Нмеча, 79), Озтуналы (Рихтер, 73), Вальдшмидт.
Предупреждения: Вальехо (33), Нуньес (71), Сивера (83).
Напомним, что сборная Украины U-20 впервые в истории стала победителем чемпионата мира по футболу. В финале мундиаля наша команда обыграла Южную Корею со счетом 3:1, а последний гол в матче на свой счет записал как раз Цитаишвили после сольного прохода со своей половины поля. Накануне герои вернулись на родину:
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