"Испытал большой испуг": первые слова и фото Икера Касильяса после инфаркта

Голкипер "Порту" уверяет, что он в порядке, а его жена задумалась о странных методах жизни

Икер Касильяс. Фото: Instagram

37-летний вратарь "Порту" Икер Касильяс, в среду перенесший инфаркт прямо во время тренировки "Порту", потихоньку приходит в себя. Испанец, выигравший три Лиги чемпионов, два чемпионата Европы и один чемпионат мира, после операции на сердце написал близким из больницы короткое сообщение: "Я в порядке". А позже постарался успокоить и всех болельщиков, сделав запись в своем Twitter.

"Все под контролем. Испытал большой испуг, но сейчас все приходит в норму. Большое спасибо всем за сообщения и любовь", – гласило сообщение Икера Касильяса.

Рядом с ним в эти минуты находится его жена – известная испанская журналистка Сара Карбонеро. "К счастью, Икер отделался легким испугом, – рассказала о состоянии мужа после операции его супруга. – Большое спасибо всем за сообщения и поддержку. Как сказал мне сегодня один хороший друг, жизнь порой использует странные методы, чтобы напомнить нам, как важно ценить каждый ее момент".

Как сообщалось ранее, жизнь Икера Касильяса после операции находится вне опасности. "Касильяс – в стабильном состоянии, проблема с сердцем решена", – говорят в "Порту". Но после операции на сердце испанец может завершить карьеру.

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