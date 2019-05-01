Жизнь Касильяса вне опасности, но после операции на сердце он может завершить карьеру

Легендарному испанскому голкиперу стало плохо прямо во время тренировки "Порту"

Икер Касильяс. Фото: AFP

В лагере "Порту" подтвердили, что 37-летний голкипер команды Икер Касильяс перенес сердечный приступ. В клубе сообщили, что жизни легендарного вратаря ничего не угрожает: "Касильяс находится в стабильном состоянии, проблема с сердцем решена". По информации TVI24, испанцу была сделана операция. Из-за хирургического вмешательства футболист может завершить карьеру игрока.

Ранее мы сообщали, что у Икера Касильяса случился инфаркт миокарда на базе команды прямо во время тренировки в среду, 1 мая. Бывший голкипер "Реала" почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Испанское издание Marca писало, что Икер больше не выйдет на поле в текущем сезоне.

Касильяс перешел в "Порту" летом 2015 года из "Реала", в первой команде которого он провел 16 лет. В нынешнем сезоне на клубном уровне он принял участие в 42 матчах, в которых пропустил 35 мячей. Его контракт с "драконами" рассчитан до лета 2020 года, но, по согласованию сторон, соглашение может быть продлено еще на один сезон.

Отметим, что Касильяс – самый титулованный из ныне играющих вратарей. В его активе – три выигрыша ЛЧ, два титула чемпиона Европы и один – чемпиона мира.

Как сообщалось ранее, вратарю юношеской сборной Украины устроили коридор пинков по случаю дня рождения. На кипера донецкого "Олимпика" Дани Лтайфа в среду, 1 мая, обрушился шквал ударов от одноклубников.

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