Италия за девять минут уничтожила чемпионов Европы-2004 на их поле

Скуадра Адзурра уверенно лидирует в своей группе, выиграв все три поединка квалификации ЧЕ-2020

Греция - Италия 0:3. Фото: AFP

Сборная Италии по футболу, с позором пролетевшая мимо финальной ЧМ-2018, продолжает успешно реабилитироваться перед своими болельщиками за то фиаско. Команда Роберто Манчини выиграла и третий матч отбора Евро-2020 в группе J, одолев на выезде чемпионов Европы-2004 греков со счетом 3:0. Интересно, что Скуадра Адзурра обеспечила себе выигрыш еще в первом тайме поединка, забив в ворота эллинов три мяча в течение девяти минут.

Обзор матча Греция – Италия (0:3)

Греция - Италия – 0:3

Голы: Барелла (24), Инсинье (30), Бонуччи (33)

Греция: Баркас – Сиовас, Манолас, Папастатопулус – Самарис (Бакасетас, 78), Зека, Курбелис (Мавриас, 46), Фортунис, Стафилидис – Коловос (Сиопис, 46), Масурас

Италия: Сиригу – Флоренци, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон (Де Шильо, 68) – Барелла, Жоржиньо, Верратти (Пеллегрини, 81) – Кьеза, Белотти (Бернардески, 84), Инсинье

Предупреждения: Самарис, Масурас – Верратти

N ГРУППА J И В Н П М О 1 ИТАЛИЯ 3 3 0 0 11-0 9 2 ФИНЛЯНДИЯ 3 2 0 1 4-2 6 3 ГРЕЦИЯ 3 1 1 1 4-5 4 4 БОСНИЯ 3 1 1 1 4-5 4 5 АРМЕНИЯ 3 1 0 2 4-4 3 6 ЛИХТЕНШТЕЙН 3 0 0 3 0-11 0

Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.

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