Италия за девять минут уничтожила чемпионов Европы-2004 на их поле
Скуадра Адзурра уверенно лидирует в своей группе, выиграв все три поединка квалификации ЧЕ-2020
Сборная Италии по футболу, с позором пролетевшая мимо финальной ЧМ-2018, продолжает успешно реабилитироваться перед своими болельщиками за то фиаско. Команда Роберто Манчини выиграла и третий матч отбора Евро-2020 в группе J, одолев на выезде чемпионов Европы-2004 греков со счетом 3:0. Интересно, что Скуадра Адзурра обеспечила себе выигрыш еще в первом тайме поединка, забив в ворота эллинов три мяча в течение девяти минут.
Обзор матча Греция – Италия (0:3)
Греция - Италия – 0:3
Голы: Барелла (24), Инсинье (30), Бонуччи (33)
Греция: Баркас – Сиовас, Манолас, Папастатопулус – Самарис (Бакасетас, 78), Зека, Курбелис (Мавриас, 46), Фортунис, Стафилидис – Коловос (Сиопис, 46), Масурас
Италия: Сиригу – Флоренци, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон (Де Шильо, 68) – Барелла, Жоржиньо, Верратти (Пеллегрини, 81) – Кьеза, Белотти (Бернардески, 84), Инсинье
Предупреждения: Самарис, Масурас – Верратти
|N
ГРУППА J
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ИТАЛИЯ
|3
|3
|0
|0
|11-0
|9
|2
|ФИНЛЯНДИЯ
|3
|2
|0
|1
|4-2
|6
|3
|ГРЕЦИЯ
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|4
|БОСНИЯ
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|5
|АРМЕНИЯ
|3
|1
|0
|2
|4-4
|3
|6
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|3
|0
|0
|3
|0-11
|0
Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Италия за девять минут уничтожила чемпионов Европы-2004 на их поле". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экс-тренер сборной дал Шеве важный совет перед Люксембургом
Маркевич предлагает нынешнему коучу сборной не менять состав, громивший сербов, иначе будут проблемы