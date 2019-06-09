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Италия за девять минут уничтожила чемпионов Европы-2004 на их поле

9 июня, 09:38

Скуадра Адзурра уверенно лидирует в своей группе, выиграв все три поединка квалификации ЧЕ-2020

Греция - Италия 0:3
Греция - Италия 0:3. Фото: AFP

Сборная Италии по футболу, с позором пролетевшая мимо финальной ЧМ-2018, продолжает успешно реабилитироваться перед своими болельщиками за то фиаско. Команда Роберто Манчини выиграла и третий матч отбора Евро-2020 в группе J, одолев на выезде чемпионов Европы-2004 греков со счетом 3:0. Интересно, что Скуадра Адзурра обеспечила себе выигрыш еще в первом тайме поединка, забив в ворота эллинов три мяча в течение девяти минут.

Обзор матча Греция – Италия (0:3)

Греция - Италия – 0:3
Голы: Барелла (24), Инсинье (30), Бонуччи (33)
Греция: Баркас – Сиовас, Манолас, Папастатопулус – Самарис (Бакасетас, 78), Зека, Курбелис (Мавриас, 46), Фортунис, Стафилидис – Коловос (Сиопис, 46), Масурас
Италия: Сиригу – Флоренци, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон (Де Шильо, 68) – Барелла, Жоржиньо, Верратти (Пеллегрини, 81) – Кьеза, Белотти (Бернардески, 84), Инсинье
Предупреждения: Самарис, Масурас – Верратти

N

 ГРУППА J

ИВНПМО
1ИТАЛИЯ330011-09
2ФИНЛЯНДИЯ32014-26
3ГРЕЦИЯ31114-54
4БОСНИЯ31114-54
5АРМЕНИЯ31024-43
6ЛИХТЕНШТЕЙН30030-110

Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.

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Тег сборная Италии, Евро-2020, сборная Греции

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Сегодня|Спорт

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