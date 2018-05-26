Итальянский футболист убил девушку и застрелился сам

Сегодня, 17:17

Спортсмен пытался убедить ее восстановить отношения

Фото AFP
Фото AFP

Нападающий клуба итальянской серии Д "Туттокуойо" Федерико Дзини совершил самоубийство. Игроку завтра должно было исполниться 25 лет. Он приехал к своей бывшей подруге Элизе Амато и пытался убедить ее восстановить отношения.

29-летняя девушка отказалась, после чего у них произошел конфликт во дворе дома. Соседи услышали выстрелы из пистолета и вызвали полицию, но к тому моменту, когда они приехали, Дзини убил девушку, положил ее тело в машину, уехал и застрелился сам.

Их трупы были найдены в машине около Пизы. Футболист за время своей карьеры поиграл в Монголии, на Мальте, Филиппинах и Болгарии.

Напомним, что недавно футболист клуба "Марсония" Бруно Бобан скончался после попадания мяча в грудь во время матча третьего дивизиона чемпионата Хорватии с клубом "Славония". Причиной смерти был назван сердечный приступ.

Ранее в феврале мы писали, что у 16-летнего футболиста во время матча остановилось сердцеНачо Барбера, выступавший за юношескую команду испанского клуба "Альсира", был доставлен в ближайшую клинику, но врачи уже не смогли помочь юному игроку.
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Спорт сегодня

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