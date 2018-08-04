Итальянский клуб могут отправить в низшую лигу из-за махинаций с прибылью

Сегодня, 12:31

"Кьево" завышало реальную прибыль, полученную с продажи и аренды 30 игроков

Итальянский клуб могут отправить в низшую лигу из-за махинаций с прибылью

Федерация футбола Италии обвиняет "Кьево" в финансовых махинациях, что может привести к понижению клуба в классе и вылету из серии А. Как сообщает Sky Italia, президент клуба Лука Кампеделли и некоторые руководители обвиняются в том, что в отчетах завышали реальную прибыль, полученную с продажи и аренды 30 игроков за последние годы.

Это позволяло "Кьево" демонстрировать повышенную прибыль и проходить лицензирование. Сумма фиктивной прибыли составила более 25 миллионов евро.

Прокурор потребовал лишить "Кьево" 15 очков по итогам прошлого сезона, что отправит клуб в зону вылета.

Ранее мы писали, что "Парму" лишили пяти очков за договорные матчи, но оставили в высшем дивизионе чемпионата Италии.

Также мы сообщали, что в Италии за последние 16 лет обанкротились 153 футбольных клуба
Наиболее громкими историями банкротств в Италии были ситуации с той же "Пармой" и "Фиорентиной".

Напомним, что в мае в украинском футболе грянул коррупционный скандал. 35 клубов замешаны в договорных играхВ состав ОПГ входили президенты клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, околофутбольные коммерческие структуры. Всего задокументировано участие 320 фигурантов по 57 доказанным эпизодам.
футбол, чемпионат Италии, Кьево

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СЭ

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