Итальянский клуб могут отправить в низшую лигу из-за махинаций с прибылью

Федерация футбола Италии обвиняет "Кьево" в финансовых махинациях, что может привести к понижению клуба в классе и вылету из серии А. Как сообщает Sky Italia, президент клуба Лука Кампеделли и некоторые руководители обвиняются в том, что в отчетах завышали реальную прибыль, полученную с продажи и аренды 30 игроков за последние годы.

Это позволяло "Кьево" демонстрировать повышенную прибыль и проходить лицензирование. Сумма фиктивной прибыли составила более 25 миллионов евро.

Прокурор потребовал лишить "Кьево" 15 очков по итогам прошлого сезона, что отправит клуб в зону вылета.

Ранее мы писали, что "Парму" лишили пяти очков за договорные матчи, но оставили в высшем дивизионе чемпионата Италии.

Также мы сообщали, что в Италии за последние 16 лет обанкротились 153 футбольных клуба.

Наиболее громкими историями банкротств в Италии были ситуации с той же "Пармой" и "Фиорентиной".

Напомним, что в мае в украинском футболе грянул коррупционный скандал. 35 клубов замешаны в договорных играх. В состав ОПГ входили президенты клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, околофутбольные коммерческие структуры. Всего задокументировано участие 320 фигурантов по 57 доказанным эпизодам.