Итоги масштабной облавы на "договорняки" в украинском футболе

В МВД рассматривают 57 противоправных эпизодов с участием 328 человек, под подозрением больше половины профессиональных клубов

Как мы уже сообщали, во вторник в Украине прошла невиданная ранее массовая облава на организаторов договорных матчей в футболе. Среди подозреваемых – игроки, тренеры, арбитры и президенты клубов. Причем, из Дома футбола правоохранительные органы в наручниках вывели одного из арбитров. Обыски по делам о "договорняках" касались в общей сложности 35 клубов – как из Премьер-лиги, так и из Первой, Второй лиг и даже нескольких любительских. Скандал случился за несколько дней до финала Лиги чемпионов в Киеве.

Днем состоялся брифинг с участием МВД и представителей футбола. Оказалось, что всего рассматривалось 57 эпизодов с "договорняками", в которых участвовали 328 человек.

На брифинге назвали два договорных матча: "Николаев" – "Гелиос" и "Сумы" – "Волынь". Представители "Николаева" и "Сум" обвиняются в организации "договорняков". На брифинге показали видео с несколькими эпизодами, в том числе передачу представителем "Сум" арбитру 3900 долларов.

Интересно, что МВД заявляет о причастности представителей 35 клубов, но в список попали 33 команды:

Премьер-лига: "Заря", "Олимпик", "Александрия", "Ворскла", "Звезда".

Первая лига: "Волынь", "Колос" Ковалевка, "Оболонь", "Арсенал" Киев, "Десна", "Сумы", "Нефтяник-Укрнефть", "Горняк-Спорт", "Полтава", "Кремень", "Черкасский Днепр", "Ингулец", "Гелиос", "Николаев", "Жемчужина", "Балканы".

Вторая лига: "Прикарпатье", "Буковина", "Нива" Винница, "Никополь", "Металлург" Запорожье", "Таврия", "Реал-Фарма", "Судостроитель", "Энергия".

Любительские: "Говерла", "Петриковка", "Кристал".

Президент ФФУ Андрей Павелко присутствовал на брифинге: "Это исторический день для украинского футбола. Это только начало. Мы надеемся, что теперь это будет не только административный штраф".

"Суммы вознаграждения за нужный результат – победу или ничью – составляли от 30 до 100 тысяч гривен. Заранее зная результат игры, участники преступных групп делали ставки в букмекерских конторах в странах Азии и получали огромные прибыли", – прокомментировал глава МВД Арсен Аваков.

Сообщается, что МВД также провело сорок обысков, среди них – у экс-главного тренера "Мариуполя" Александра Севидова, главного тренера "Николаева" Руслана Забранского, а также арбитров Евгения Арановского, Виктора Арановского, Александра Павлюка и Александра Сахно.