Иван Стринич из-за проблем с сердцем проведет несколько месяцев без футбола

Врач-кардиолог Бруно Кару рассказал, сколько может пропустить из-за проблем с сердцем защитник "Милана" Иван Стринич. Ранее стало известно, что у него гипертрофия сердечной мышцы.

"Чтобы понять, о какой гипертрофии идет речь, Стриничу нужно отдохнуть не менее 3-4 месяцев. Более короткий период просто не имеет смысла, если в ближайшие четыре недели он не пройдет более детальное обследование, которое поможет предотвратить более серьезную патологию", – рассказал Бруно Кару.

Ранее стало известно, что у Стринича во время медосмотра была выявлена гипертрофия сердечной мышцы первой степени, и для оценки состояния здоровья защитника нужно дополнительное обследование. По этой причине Стриничу придется приостановить игровую и тренировочную деятельность до окончания медицинских тестов.

31-летний футболист перешел в "Милан" этим летом. Вторую половину прошлого сезона он провел в "Сампдории", отыграв 17 матчей в чемпионате Италии. На чемпионате мира-2018 он провел шесть матчей и помог Хорватии дойти до финала. Также на протяжении своей карьеры хорват защищал цвета сплитского "Хайдука" (2008-2011), украинского "Днепра" (2011-2014) и "Наполи" (2015-2017).

Отметим, что на чемпионате мира в России Иван Стринич попал в символическую сборную группового этапа ЧМ-2018.