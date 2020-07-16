"Из них могли сделать кучу мяса": подробности скандала с избиением арбитра в Первой лиге Украины

Почетный президент клуба Первой лиги "Агробизнеса" Олег Собуцкий прокомментировал информацию о том, что по окончании матча его команды с "Минаем" (0:2) в судейской комнате избили арбитра Юрия Иванова. Ранее появилось сообщение, что после поединка в Волочиске Хмельницкой области рефери из Донецкой области отправился снимать побои.

"Негативное судейство. Люди были разозленные, хотели идти бить судей, – рассказал в комментарии программе "Футбол NEWS" Олег Собуцкий. – Я этих людей задержал. Я их не пустил. Собралось очень большое число людей. А что они пишут, что их били на стадионе – пусть рассказывают кому-то другому. Если их били на стадионе – почему они не вышли? Где они там были? Люди шли, я людей сдержал, потому что из них могли сделать кучу мяса. Я людей не пустил. Был чистый пенальти, мне эксперты звонили все. Чистый пенальти, на нашем игроке нарушили правила, мы должны бить пенальти. А нам дают желтую. Мы знали, что будет такая игра... Я перед матчем подошел и поздоровался с арбитрами, сказал: "Ребята, хорошего вам судейства. Прошу вас, давайте только честно". Пошутили и ушли. И что случилось? Восемь желтых".

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Видео матча "Агробизнес" – "Минай" (0:2)

Арбитр Юрий Иванов / Фото: Официальный сайт ФК "Львов"

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Напомним, в матче "Агробизнеса" против "Миная" из Закарпатской области, который судил Юрий Иванов, со счетом 2:0 победили гости, забившие оба мяча на последних минутах встречи. Причем второй гол – с пенальти. По ходу игры Иванов показал футболистам "Агробизнеса" 8 желтых карточек и 3 "горчичника" выписал игрокам "Миная".

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