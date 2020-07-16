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Скандал в украинском футболе: арбитра избили в судейской комнате после матча лидеров Первой лиги

16 июля, 07:12

Олег Люлька Олег Люлька

Юрию Иванову досталось после поединка "Агробизнес" - "Минай" (0:2), в котором он назначил пенальти в ворота хозяев

Скандал в Первой лиге украинского футбола. После матча с участием лидеров этого дивизиона "Агробизнес" – "Минай" в Волочиске Хмельницкой области непосредственно на стадионе в судейской комнате избили главного арбитра поединка – 34-летнего Юрия Иванова из Донецкой области. Об этом сообщает "Бомбардир". Ранее чемпионат Кипра приостановили из-за покушения на судью.

"Арбитр Юрий Иванов снимает побои в полиции. Такого у нас не было уже давно", – сообщает источник.

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Арбитр Юрий Иванов

Арбитр Юрий Иванов / Фото: Официальный сайт ФК "Львов"

В матче "Агробизнеса" против "Миная" из Закарпатской области, который судил Юрий Иванов, со счетом 2:0 победили гости, забившие оба мяча на последних минутах встречи. Причем второй гол – с пенальти. По ходу игры Иванов показал футболистам "Агробизнеса" 8 желтых карточек и 3 "горчичника" выписал игрокам "Миная".

Видео матча "Агробизнес" – "Минай" (0:2)

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Напомним, в Первой лиге Украины за 6 туров до финиша продолжается ожесточенная борьба за три путевки в Премьер-лигу. После скандального матча с избиением арбитра в Волочиске "Минай" вышел на второе место, "Агробизнес" – третий. Впрочем, как сообщалось ранее, "Агробизнес" не собирается выступать в Премьер-лиге, потому что еще не отвечает требованиям УПЛ его клубный стадион.

Ранее мы писали о другом скандале в украинском футболе: раскрыта схема подкупа столичного арбитра. Деньги перечислялись киевскому рефери, который затем делился с ассистентами и наблюдателями арбитража.

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избиение футбол арбитр первая лига Минай Агробизнес Волочиск Юрий Иванов

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