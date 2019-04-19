Из-за "Аякса" перенесли тур чемпионата Голландии

Амстердамскому клубу дали больше времени на подготовку к Лиге чемпионов

"Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Фото: AFP

Футбольный союз Нидерландов принял решение о переносе всех матчей 33-го тура чемпионата Голландии с 28 апреля на 15 мая. Такой вердикт был принят благодаря участию "Аякса" в полуфинале Лиги чемпионов. В руководстве футбольного союза считают, что подопечным Тен Хага необходимо больше времени для отдыха, чем два дня перед первым поединком против "Тоттенхэма" (30 апреля).

"От этого выигрывает не только "Аякс", но и весь голландский футбол. О полном удовлетворении всех участников чемпионата не может идти и речи, подобное решение нравится немногим. Тем не менее, важна причина, по которой это необходимо сделать – выход команды Тен Хага в полуфинал ЛЧ", – говорится в заявлении Футбольного союза Нидерландов.

Возможности перенести тур на 26 и 27 апреля отсутствуют в связи с проведением торжеств в честь национальных праздников в Нидерландах.

Напомним, что в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов в гостях "Аякс" обыграл "Ювентус" – 2:1 и впервые с 1997 года вышел в полуфинал турнира. Первая встреча этих команд в Амстердаме завершилась вничью – 1:1.

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