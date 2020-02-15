Из-за коронавируса бывший тренер "Реала" и "Ливерпуля" сидит на карантине в Китае

Бенитес поехал работать в Китай

Знаменитый испанский тренер Рафаэль Бенитес попал в необычную ситуацию. Не так давно 59-летний специалист поехал работать в Китай, где взялся тренировать команду "Далянь Ифань". Однако из-за эпидемии коронавируса старт китайского футбольного чемпионата отложен на неопределенный срок. Напомним, в свое время Бенитес тренировал "Челси", "Ливерпуль", "Ньюкасл", испанские "Валенсию" и "Реал". Теперь же он поехал за новым вызовом в Поднебесную.

Теперь команда Бенитеса сидит на карантине, о чем тренер рассказал Mundo Deportivo, и ждет новостей:

"Я никогда не испытывал ничего подобного. Обычно ты знаешь, когда начнешь сезон, где и когда будешь играть, но здесь мы просто ждем. Мы понимаем логику решений после новостей о вирусе. У нас нормальная предсезонная подготовка, но при странных обстоятельствах. Температуру игроков измеряют дважды в день. Мы останемся в гостинице и на тренировочных площадках на две недели, просто чтобы убедиться, что все в норме. Команда в порядке, но мы приняли меры предосторожности".

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