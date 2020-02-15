Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,59

Из-за коронавируса бывший тренер "Реала" и "Ливерпуля" сидит на карантине в Китае

15 февраля, 15:16

Рафаэль Бенитес впервые попал в такую необычную ситуацию

Бенитес поехал работать в Китай

Бенитес поехал работать в Китай

Знаменитый испанский тренер Рафаэль Бенитес попал в необычную ситуацию. Не так давно 59-летний специалист поехал работать в Китай, где взялся тренировать команду "Далянь Ифань". Однако из-за эпидемии коронавируса старт китайского футбольного чемпионата отложен на неопределенный срок. Напомним, в свое время Бенитес тренировал "Челси", "Ливерпуль", "Ньюкасл", испанские "Валенсию" и "Реал". Теперь же он поехал за новым вызовом в Поднебесную.

Теперь команда Бенитеса сидит на карантине, о чем тренер рассказал Mundo Deportivo, и ждет новостей:

"Я никогда не испытывал ничего подобного. Обычно ты знаешь, когда начнешь сезон, где и когда будешь играть, но здесь мы просто ждем. Мы понимаем логику решений после новостей о вирусе. У нас нормальная предсезонная подготовка, но при странных обстоятельствах. Температуру игроков измеряют дважды в день. Мы останемся в гостинице и на тренировочных площадках на две недели, просто чтобы убедиться, что все в норме. Команда в порядке, но мы приняли меры предосторожности".

К слову, читайте Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии.

В тренде
УЕФА исключил "Манчестер Сити" из еврокубков на два года: "жесть" для Зинченко и Гвардиолы
Клуб Гвардиолы - на два года вне еврокубков

Смотрите, как во встрече двух бывших команд Бенитеса "Ливерпуль" обыграл "Ньюкасл"

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

карантин футбол Рафаэль Бенитес коронавирус Далянь Ифан

Источник: Футбол 24

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии по футболу
Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии по футболуФутбол
После матча с китайцами тренер
После матча с китайцами тренер "Днепра" заявил, что его команда подхватила вирусФутбол
Фиаско
Фиаско "Милана" и Роналду: все результаты 23-го тура чемпионата ИталииФутбол
Спарринг
Спарринг "Шахтер" – "Олимпия": где смотреть трансляциюЧУ по футболу
"Барселона" и "Реал" побеждают: все результаты 23-го тура чемпионата ИспанииФутбол
"Богатенький Буратино": кто из футболистов получает больше всех в миреФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...