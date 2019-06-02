Изнасилование в Париже: у Неймара уверяют, что все было по обоюдному согласию

Пострадавшая утверждает, что дело было в отеле две недели назад. Игрок обвиняет женщину в вымогательстве

27-летний Неймар. Фото: Reuters

Нападающего "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара обвинили в изнасиловании. Женщина, подавшая заявление на игрока в полицейский участок в Сан-Паулу, утверждает, что Неймар изнасиловал ее в одном из отелей Парижа 15 мая. Полиция сообщает, что девушка была эмоционально потрясена и боялась регистрировать дело в другой стране.

"Из-за вымогательства меня заставляют разоблачать мою личную жизнь и то, что происходит в моей семье", – отреагировал на это сам Неймар у себя в Instagram.

Тогда как отец Неймара добавил: "Это трудный момент. Если мы не сможем быстро показать правду, проблемы будут нарастать снежным комом. Если нам придется показать сообщения Неймара в WhatsApp и разговоры с этой женщиной, мы это сделаем". По словам Неймара-старшего, секс у его сына с женщиной в Париже был по обоюдному согласию. Он также заявил о наличии у него фотографий и свидетелей, доказывающих, что его сына шантажировали. А также отметил, что его сын уже занимается подготовкой к судебному разбирательству, если оно понадобится.

Как сообщалось ранее, Неймару запретили летать на собственных самолете и вертолете. В рамках дела о махинациях с налогами наложен арест на самолет Cessna Citation 680, вертолет Eurocopter France 130 B4, а также на доли в компаниях, принадлежащих семье Неймара.

Также сообщалось, что Неймар поплатился за удар болельщика: бразилец может больше не сыграть за "ПСЖ". Французская федерация футбола дисквалифицировала форварда "ПСЖ" Неймара на три матча за удар фаната после финального матча Кубка Франции с "Ренном". Более того, возможно, что Неймар и вовсе больше не сыграет за "ПСЖ", если слухи о его желании покинуть команду воплотятся в жизнь.

Неймар напал на фаната

Напомним, накануне в Мадриде определился победитель Лиги чемпионов. Обыграв "Тоттенхэм" со счетом 2:0, обладателем трофея стал "Ливерпуль".

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